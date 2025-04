Caso Menchi: Tribunal de Apelación confirma resolución de audiencia de ejecución de sentencia para Juan Vera

El Tribunal de Apelación Penal conformado por Bibiana Teresita Benítez Faría, Delio Antonio Vera Navarro y José Agustín Fernández Rodríguez resolvió confirmar el acto interlocutorio por el que la jueza de ejecución de garantías, Luz Rosanna Bogarín, por el que convoca a Juan Vera, condenado por lesionar la intimidad de la periodista Mercedes “Menchi” Barriocanal, a una audiencia para ejecutar la sentencia.

La defensa de Juan Vera había apelado la resolución de Rosanna Bogarín, argumentando que todavía quedaba pendiente una acción de inconstitucionalidad planteada contra la sentencia confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de su defendido, alegando que la misma no estaba firme, mientras que la Corte Suprema de Justicia no se expida.

Los miembros del Tribunal de Apelación sostuvieron que la resolución de condena dictada en primera instancia ha sido objeto de los recursos ante todas las instancias, lo cual, determina como consecuencia el carácter firme de la misma.

En la sentencia definitiva N° 12, de fecha 18 de mayo de 2023, el Tribunal de Sentencia Unipersonal procedió a condenar a la pena de 180 días multa a Juan Basilio Vera, por lo que su defensa presentó un recurso de apelación especial, ante la cual la Sala de Apelación dictó el Acuerdo y Sentencia N° 68 de fecha 7 de noviembre de del 2023, el cual a su vez fue objeto del recurso extraordinario de casación, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y en el marco de dicho recurso se dictó el Acuerdo y Sentencia N° 258 de fecha 16 de agosto de 2024, declarando inadmisible el último recurso interpuesto.

La lesión de intimidad de “Menchi”

El titular de Asucop, Juan Vera, fue condenado el 18 de mayo del 2023 por lesionar la intimidad de la periodista Mercedes “Menchi” Barriocanal, al publicar en redes sociales el número de celular de la comunicadora e instar a que la hostiguen por su postura en referencia al proyecto de transformación educativa.

Al respecto, la jueza Mesalina Fernández enfatizó que es un delito la divulgación de un número telefónico sin consentimiento, ya que corresponde a un dato personal y privado. “Juan Vera ha cometido el hecho punible de lesión de intimidad; cada persona decide a quién y para qué propósito da sus datos privados a otros. En este caso la señora no decidió dar su número de celular, sino fue Juan Vera el que divulgó este dato privado”, argumentó la magistrada y ante esto, el condenado debe pagar una multa de G. 52.968.060.

Luego de la condena a Juan Vera, la periodista Menchi Barriocanal destacó que se encuentra conforme con la sentencia que se dio en un juicio “con perspectiva de género”. Como parte de su idea, Barriocanal sostuvo que la divulgación de sus datos por parte de Vera fue “realmente violento” y esto le generó un considerable miedo como mujer y como mamá.

“Esto afectó mi estabilidad emocional y afectó a mi familia. A mí me trataron con tanta violencia por ser mujer, porque colegas varones no recibieron el mismo trato”, lamentó la periodista. Menchi expresó lo siguiente: “Pretendían callarme y ya lo dije: no me voy a callar. Hay una violencia sistemática hacia nosotras que enfrentamos la desigualdad y persecución a la voz y palabra de una mujer”.