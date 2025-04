Hospital Barrio Obrero soporta interminables obras y falta de respiradores para UTI neonatal

El Hospital General Barrio Obrero (HGBO) atiende unos 10 nacimientos por día, pero apenas dispone de tres camas de terapia para recién nacidos en el caso de una urgencia, ya que desde septiembre del 2024, una obra que inició en el área de parto, no finaliza. A esto se suma que nueve de los once respiradores para atención neonatal, no funcionan, por lo que están recurriendo al préstamo de equipos de otros servicios públicos.

El doctor Adán Godoy, director general del servicio que depende del Ministerio de Salud Pública (MSPBS),explicó a ABC que la obra en el sector de partos, debía durar 90 días como máximo, pero que en medio de los trabajos, la cartera sanitaria realizó un cambio de empresa y, esta situación retrasó todavía más la finalización de la obra.

“Los trabajos iniciaron en septiembre del año pasado. Inicialmente las obras pretendían durar un máximo de 90 días, pero estamos llevando un poco más del doble de tiempo en este momento. Hubo un cambio de empresa (constructura) también, y desde que entró la empresa actual, llevamos unos dos meses de obra. Durante ese proceso de cambio existió un lapso de tiempo de unas dos o tres semanas en que prácticamente no hubo nadie trabajando acá”, afirmó.

Las remodelaciones que se están realizando en sala de parto del Hospital Barrio Obrero abarcan: admisión, razurado, preparto, parto, quirófano, lavado de manos, preparado de gasa, sala de recuperación, esterilización y, la parte de servicios de los funcionarios como vestuarios, baños y otros.

Obras debían finalizar en 90 días, pero terminarán recién en dos meses

En relación a cuando estarían finalizando los trabajos, la arquitecta Ada Liz Chansin, apuntó que actualmente se está trabajando con las terminaciones y, que los trabajos que iniciaron en septiembre, estarían finalizando muy probablemente entre este mes y mayo.

“Para que la estructura edilicia se termine, es decir, solo el edificio, probablemente tardaría cerca de unos dos meses más, abril y mayo. Es lo que nos prometieron que van a durar todavía las obras. Dijeron 19 de mayo como fecha tentativa, pero no tenemos una fecha exacta de cuándo se va a inaugurar propiamente, porque sin recursos humanos y los equipamientos, el edificio no puede funcionar”, agregó por su parte el doctor Adán Godoy, director del servicio.

De 11 respiradores para terapia neonatal, 9 están averiados

Pese a los trabajos, el área de parto está funcionando sin complicaciones en otro sector, que se encuentra cercano al quirófano, según las autoridades del hospital público.

No obstante, apuntaron que existen otros inconvenientes, como la falta de terapias para recién nacidos. Actualmente, el establecimiento de salud, que atiende unas 20 mil consultas por mes, apenas dispone de tres camas de terapia neonatal. Esto se debe principalmente a la falta de respiradores, ya que de los 11 equipos que dispone el servicio, 9 están averiados.

“En total son nueve respiradores los que están averiados, de los cuales, nos indicaron que si supera la reparación el 40% del costo de un ventilador, o si no hay repuesto, se da de baja y se compra otro nuevo”, expresó el doctor Rodrigo Valdez, jefe de Neonatología.

Sobre la compra de nuevos respiradores para el hospital, el médico dijo que dependerá de cuántos respiradores no sean reparados. Indicó, por ejemplo, que si cinco respiradores no funcionan, el Ministerio de Salud se comprometió a comprar seis.

En relación a cuántos respiradores para atención neonatal había anteriormente, el médico indicó que eran 11 equipos y, que actualmente solo están operando con dos respiradores del hospital, más uno prestado por el Instituto de Medicina Tropical (IMT).

Hace un año que reclaman al Ministerio de Salud, dicen

El doctor Godoy explicó que considerando la situación actual, el servicio debió disminuir la cantidad de camas en terapia intensiva. “Teníamos seis, ahora tenemos tres (...) Actualmente tenemos tres respiradores para tres camas de terapia intensiva, más tres camas intermedia y tres camas de cuidados mínimos, que no usan respiradores”, dijo.

El médico detalló que de los tres respiradores disponibles, dos son de alto flujo y uno de alta frecuencia.

El doctor Valdez, jefe de Neonatología, dijo por su parte que desde hace tiempo que reclaman al Ministerio de Salud la reparación de los respirados.

“Teníamos más camas cuando estabamos 100% operativos. Hace mucho que estamos pidiendo al Ministerio de Salud que actualice el contrato con las empresas y se pueda reparar esos ventilares. Hace cerca de un año que solicitamos; los respiradores se fueron descompiniendo de a uno, por la falta de mantenimiento preventivo”, afirmó.