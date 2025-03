“Medicina de guerra” en Paraguay: medio internacional expone precariedad en sistema público de salud

Profesionales médicos denunciaron la precaria situación del sistema de salud en Paraguay, en un reportaje de la cadena internacional de noticias Deutsche Welle.

La doctora Rosana González, representante del Sindicato Nacional de Médicos, afirmó que en Paraguay se hace “una medicina de guerra” con una calidad de atención que a menudo puede ser comparable con la que se encontraría en un campo de batalla.

Indicó que, si bien algunos hospitales públicos son excepciones, en su mayoría los centros de salud no reúnen las “mínimas condiciones” para brindar una atención adecuada.

La doctora González resaltó el caso de la muerte en febrero de un bebé recién nacido por falta de equipos para cuidados intensivos neonatales en el Hospital Regional de Villarrica, un suceso ocurrido días después de que se realizara una “inauguración” de ese servicio de terapia intensiva con presencia del presidente Santiago Peña y la ministra de Educación, María Teresa Barán.

“Prometieron a la gente contar con terapia intensiva, nació un niño y no se pudo brindar porque no estaban los equipos preparados, el personal capacitado, se desmanteló porque una pared no se había cerrado”, dijo la médica.

Mortalidad infantil

El doctor Neri Aquino, pediatra del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, señaló que “la mortalidad infantil siempre ha sido un problema en Paraguay porque no hay planificación a largo plazo de en qué condiciones van a nacer esos niños”.

Finalmente, la senadora opositora y exministra de Salud Esperanza Martínez, resaltó las consecuencias económicas que deben afrontar las personas que necesitan cuidados médicos cuando intentan conseguirlos en el sector público.

“Hoy un paraguayo va al médico (...) y empieza su calvario, tiene que recoger fondos, hacer rifas, alquilar su casa, vender su auto para buscar un apoyo financiero y él debe buscar la solución dentro del sistema”, explicó.