Copaco y el robo de cables: “Estos ladrones salen pronto”, dice Stark

Los “chespis”, como son conocidos los jóvenes adictos a las drogas, son responsabilizados en gran parte por el robo de cables con el fin de extraer obtener cobre y luego vender este metal. Al respecto, el presidente de Copaco, Óscar Stark, sostuvo que “el impacto es altísimo” y confirmó que el mencionado material es el más buscado por los delincuentes.

También mencionó que además del problema generado por estos cortes, en algunos casos también se roban los cables de red de fibra óptica, algo que causa otro impacto más allá de la telefonía básica, ya que afecta al internet.

Sobre las zonas donde más casos se registran precisó que no cuentan con una estadística de por sí, sin embargo, en los alrededores del barrio Trinidad de Asunción hay varios reportes.

“Hacemos las denuncias a la Policía y a Fiscalía; tratamos de ver la forma con el Fiscal General del Estado la forma porque muchos de estos ladones salen pronto al ser considerado como robo bagatelario”, comentó.

Copaco denuncia robos como atentados

También precisó que el perjuicio generado es considerable para la Copaco, ya que se genera una pérdida de comunicación de muchos usuarios e incluso en algunos casos, los cables ya no pueden ser repuestos.

“Todas las denuncias que hacemos son como atentados contra las instalaciones de telecomunicaciones; que no sea solo un robo de material. Dependiendo de lo que se robó, cables primarios o centrales, se demoran muchos meses y hay algunas áreas en la que no conseguimos más reponer y no hay cobertura. Hay 97.000 usuarios por tecnología de cobre en todo el país y seguimos trabajando con la Policía y Fiscalía haciendo todas las denuncias”, concluyó.

Preciado cobre y el contrabando

El presidente de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay, Carlos Mangadeira, dijo a que tras la reunión que tuvieron el año pasado con autoridades en Cámara de Senadores no hubo grandes avances con respecto al rubro del cobre, más allá de dos incautaciones en Pedro Juan Caballero.

Están esperanzados en que el proyecto de ley se apruebe para que exista una sanción a quienes comercialicen residuos metálicos en forma ilegal, especialmente en Pindoty, donde es “tierra de nadie”.

Recordó que zonas como Pindoty Porã, Corpus Christi (Canindeyú) siguen siendo “tierra de nadie” para el contrabando de cobre y otros materiales, y que pretenden regular esta práctica delictiva en beneficio del país, que recibirá mayores ingresos tributarios por medio de la legalización del comercio en este rubro.

