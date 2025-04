Tras proceso por supuesta estafa, sobreseimiento definitivo para empresarios

Osvaldo Daniel González Martínez y su esposa María Cristina Bobadilla visitaron nuestra redacción para exponer que no tienen proceso penal alguno. Es que ambos estuvieron procesados por supuesta estafa, pero ya han sido desvinculados de las causas que tuvieron por la vía del sobreseimiento definitivo.

El abogado Alberto Mendoza, representante legal del matrimonio, explicó que sus clientes optaron por llegar a un acuerdo económico con los denunciantes para poder poner un punto final al proceso, pues la excesiva dilación del mismo solo le causó perjuicios en diferentes ámbitos.

“Es un caso del 2018 y ya cansado de tratar resolverlo procesalmente, porque arrastrar un proceso por cinco años tiene sus consecuencias como por ejemplo, la cancelación de la cuenta bancaria por mala referencia, porque se tiene en cuenta eso actualmente. Entonces, ellos prefirieron arreglar, pagar aún cuando los verdaderos responsables ya estaban condenados, era la única opción para dar un cierre definitivo al proceso”, explicó Mendoza.

Concretamente, a través del AI N°122 del 25 de febrero pasado, el Tribunal de Sentencia presidido por Olga Ruiz e integrado por Celia Salinas y Víctor Alfieri homologó el acuerdo económico al que llegó con una de las denunciantes, en la causa N° 504/2018.

En consecuencia, el colegiado -con el consentimiento de la fiscala Esmilda Álvarez- dispuso la extinción de la causa, levantamiento de las medidas cautelares que pesaban contra el acusado y el sobreseimiento definitivo de González, con la expresa constancia de que la causa “no afecta su buen nombre y honor”.

Proceso por estafa con Mirta Maidana

En la otra causa por supuesta estafa del año 2012 que le cupo afrontar, González explicó que la vinculación de Mirta Maidana -sobrina del expresidente de la República Fernando Lugo- a la causa aportó un componente político que terminó por complicar su situación, pues la cuestión política prevaleció a la jurídica.

“El señor Osvaldo es empresario y como cualquier otro empresario tuvo varios movimientos y operaciones comerciales y algunas de ellas no se pudieron resolver rápidamente, eran temas contractuales pero se instrumentó mal a la justicia y crearon causas penales para forzar un acuerdo. En su momento, esto les causó cancelación de cuentas y hasta fueron difamados en redes sociales”, explicó Mendoza, tras hacer hincapie que actualmente sus representados no tienen causa alguna.

“Nosotros accedimos a pagar lo que no nos correspondía pero para que se termine de una vez”, dijo González tras comentar que incluso llegó a denunciar a fiscales y magistrados por las actuaciones en sus casos, pero no tuvo consecuencia alguna.

Fiscales penalizaron cuestiones civiles

“No podemos generalizar, hay buenos fiscales pero hay fiscales que fueron instrumentados para la cobranza, así como los casos de González Daher que por un pagaré, terminás con un proceso interminable y no hay recurso procesal que valga. Hay fiscales y jueces que se prestan a estas operaciones y es irracional meterse en el sistema, lo mejor es estar fuera del sistema”. destacó Mendoza, tras comentar que se trataron de casos de índole comercial.

El profesional precisó que González estuvo procesado en otras tres causas de las que ha sido beneficiado con el sobreseimiento definitivo a pedido de la propia Fiscalía, por haber constatado que su defendido no tenía ninguna responsabilidad en los hechos investigados

González recordó que incluso uno de los fiscales que lo imputó fue sorprendido con coima y posteriormente, destituido.

“Yo trabajo con mis empresas en comercio exterior, hay muchos inversores que quieren venir al Paraguay pero cada vez que se goglea sale esto que realmente me perjudica. Yo quiero trabajar, quiero volver fuertemente a lo mío que es el comercio exterior, maquila y quiero que se sepa que esto terminó. Yo necesito que la verdad me haga libre y que sea como dice la resolución, que no afecte mi nombre”, expresó González.