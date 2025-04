¿Es un derecho humano la salud en Paraguay?: esto responde presidente de gremio médico

El sistema de salud en Paraguay funciona como un sistema perverso en el que se prioriza la renta y el lucro, antes que el servicio a la comunidad, según expresó el doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos.

“Se instaló un sistema perverso, integrado, por supuesto, con ciudadanos que conocen muy bien la normativa, que conocen muy bien el Estado, tienen plan A, plan B, hasta la Z para cualquier eventualidad, instalan estructuran un sistema, sistema con la sección de que forman varios órganos, no es una persona, sino que es un sistema con fines de lucro”, criticó.

Afirmó que quienes están encargados del sistema de salud, desde el Presidente de la República, la ministra y sus funcionarios de confianza, apuntan no a la calidad de servicio médico que viene a ser lo misional, sino que apuntan directamente a la renta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Cuando entras en ese sistema, no dejás huellas formales y entonces te asegura la impunidad. Y este no es un problema si vamos a encarar como de repente escuchamos analizar y decir la gente ‘este es de los colorados, este es de los liberales, este es de los encuentristas’, a esta claque, a este sistema me refiero a uno que no tiene ese color. Estos tienen el color verde del dólar”, lamentó.

Lea más: Día Mundial de la Salud: las microdecisiones cotidianas que impactan

Interés de lucro es un “tumor que tiene metástasis”

Según Rodas, el problema del sector de salud es un tumor que tiene metástasis en los ganglios regionales, en los órganos vecinos y órganos a distancia, considerando que el Ministerio de Salud por fuera también tiene sus conexiones.

“Hoy en el Día Mundial de la Salud, frente a esa situación nos corrompemos y en nuestro documento de reflexión que hoy difundimos para toda la gente para el gremio médico, para la comunidad en general, para la gobernanza, para el gobierno, al Presidente de la República estamos ante esta situación de desprofesional de la gestión de salud y también trabajan solamente con la lógica del lucro”, expresó.

Agregó que aproximadamente 60% de la población es la que no tiene ninguna posibilidad de llegar hasta un servicio privado para una gestión privada y que ahora se le agrega que el propio órgano rector de la educación superior, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), se sustrae de la legitimidad, de la transparencia y empieza a ayornarse a estas irregularidades.

“Imagínense, los dos órganos rectores, el órgano rector de salud, el órgano rector de la educación superior, este último, que precariza la formación médica en el país. ¿De qué manera? Ahí tenemos el ejemplo que recurrimos hasta el Ministerio de Educación habilitaron especializaciones médicas sin programas aprobados, sin resolución de aprobados”, cuestionó.

Lea más: Monumento al pollo: “polladas salvan más vidas que el Estado”, denuncian en el Día Mundial de la Salud

¿Quién controla a los hospitales privados?

El presidente del gremio médico dijo que el sector privado cubre un 10% de la población, mientras que el Ministerio de Salud cubre el 60%, de los más carenciados, 20% el Seguro Social y el 10% restante la Fuerza Armada y Policial.

“¿Quién puede invertir tiempo de intervenir el sector privado? ¿Por qué nosotros nos ocupamos menos de las privadas? Porque ellos cubren a una población específica y en tamaño todos son importantes, todos somos ciudadanos, tenemos el mismo derecho, pero pongámosle que se aliviana un poco porque los que recurren a la gestión privada, naturalmente tiene un poco más de recursos”, refirió.

Agregó que la mayoría de los paraguayos estamos en un acolladero en el que el sistema de salud público tenía que ser ejemplo, pegarse a la legalidad y transparencia; sin embargo, no lo hace.

Denunció que el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonares) está con un presupuesto de US$ 20 millones anual que no son de recursos del tesoro, sino que son proporcionados por impuestos de juegos de azar y otros, y que por la corrupción a la enésima potencia en ese organismo que integra su gremio, utiliza los fondos a discreción sin rendir cuentas.

“Nos fuimos a la Contraloría General de la República el año pasado con los documentos, ahí sí que tenemos evidencia, porque no es muy fácil tener evidencia de la corrupción porque no dan factura”, lamentó.