Mujer falleció por presunta negligencia en Hospital Barrio Obrero: esto anuncia la ministra de Salud

La señora Digna Villalba (80) estuvo internada por más de dos semanas en el Hospital General Barrio Obrero (HGBO) a causa de una infección generalizada, para posteriormente ser dada de alta. Tras la complicación de su cuadro, la paciente regresó al servicio público el miércoles, pero tras esperar atención médica por más de siete horas, lamentablemente falleció.

Sus familiares denuncian negligencia médica, considerando que la adulta mayor esperó en el pasillo del hospital de forma inhumana, según el relato de su hija, Graciela Ortiz.

A raíz de este nuevo caso en el Hospital General Barrio Obrero, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) anunció hoy que el servicio, que está a cargo del doctor Adán Godoy como director general, será nuevamente intervenido. En mayo del 2024, el hospital público ya había afrontado una investigación, luego de que un agente de la Policía Nacional grabara cómo se negaba asistencia a una mujer con múltiples fracturas, que habían trasladado en patrullera por la falta de ambulancias.

“Vamos a sancionar y hasta a descontratar”, dice ministra

Esta mañana, la ministra de Salud, María Teresa Barán habló de lo ocurrido, afirmando que lo acontecido en el Hospital General Barrio Obrero, es inadmisible.

“La paciente estuvo internada casi 21 días y fue dada de alta. Reingresó y fue durante ese reingreso que tuvo muchas complicaciones. Estamos investigando, porque fue a Barrio Obrero, al Incan, fue incluso al Ineram. Pasar lo que ha pasado esta persona adulta mayor, es inadmisible. Vamos a tomar las medidas del caso, vamos a sancionar y hasta descontratar si hace falta, porque lo que pasó no puede estar pasando”, sostuvo Barán.

La ministra de Salud recordó que actualmente, en el hospital se está realizando el mantenimiento de algunas áreas como la sala de parto y la terapia intensiva neonatal, justamente buscando una mejor atención del paciente. Afirmó que el Ministerio de Salud invertirá más recursos para continuar con la remodelación de otras áreas, porque “el hospital quedó chico”.

Barán resaltó en relación a este punto, la importancia de avanzar con la construcción del nuevo hospital de Asunción, anunciado por el gobierno de Santiago Peña.

Médicos debieron realizar trámite de traslado, dice Asesoría Jurídica

Gustavo Irala, responsable de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, expresó por su parte que la intervención que se realizará en el Hospital Barrio Obrero durará 30 días como mínimo, con la posibilidad de que se amplíe.

El asesor jurídico explicó a ABC que, según consta en los informes, la paciente estuvo internada por 21 días en el servicio público, luego fue dada de alta y, regresó a los dos días. En ese momento, en Hospital Barrio Obrero no tenía camas para su internación y, además -según los médicos- la mujer mostraba síntomas de una enfermedad oncológica, por lo que indicaron su atención en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

Una vez en el hospital de Capiatá, el médico que la atendió refirió que la mujer no tenía criterios de internación en ese lugar, por lo que fue trasladada hasta el Instituto de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram). No obstante, el proceso de derivación desde ambos establecimientos de salud, no fue realizado por el médico tratante o de guardia, como está establecido, sino que por los propios familiares, confirmó Irala.

“Los familiares, por sus propios medios le trasladaron hasta el Incan y posteriormente al Ineram. Esa es la parte que nosotros vemos como irregular. No se cumplió el acompañamiento que deben hacer los médicos. Tampoco se cumplió con la atención de calidad y calidez, que es una norma dentro del Ministerio de Salud”, afirmó el abogado.

Irala manifestó que la investigación del caso no solo abarcaría el servicio del Hospital Barrio Obrero, sino también del Incan, ya que en ninguno de los dos servicios públicos se procedió adecuadamente.