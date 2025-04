Rebeldía y orden de captura para diez estudiantes brasileños de Medicina

De los 23 estudiantes brasileños procesados por supuesta producción de documentos no auténticos para obtener títulos en la carrera de Medicina de la Universidad María Serrana, diez cuentan con rebeldía y orden de captura desde hoy.

La resolución dictada hoy por el juzgado penal de Garantías N° 11 afecta a Rawannah Cardoso González Dos Santos, Natalia Cathoud Fonseca, Caroline Stefane do Amor Divino Pacheco , Girogia Giacomelli Rebello, Bruno Gomes Costa, Guilherme Machado de Sousa Luceno Neto, Geovana Mayara Nogueira Aurelio, Tassio Vinicius Miranda Rocha, Dheyse Correia de Souza Lopes y Marcel de Souza do Nascimento.

Estas medidas fueron dispuestas por el juez penal de garantías Yoan Paul Samudio, tras constatar que los ahora prófugos no se presentaron a la audiencia de imposición de medidas fijada por el juzgado a su cargo, ni justificaron sus ausencias.

Estudiantes brasileños, con paradero desconocido

El magistrado explica que las personas cuya rebeldía y captura decretó no tienen domicilio conocido en el país pues no han sido ubicados en las direcciones proporcionadas por el Ministerio Público y en su gran mayoría fueron notificadas de la audiencia vía Whats App. El informe de la ujier Julia Mancuello, explica que no fue posible notificar a Bruno Gomes y Dheyse Correira porque no cuenta con sus números telefónicos.

“Cabe recordar que la finalidad de la medida cautelar es evitar la frustración del proceso impidiendo la fuga de los procesados, es decir asegurar el éxito de la investigación y lograr un proceso penal efectivo, en ese sentido, el periculum in mora, viene representado por el peligro de fuga, evasión de los incoados del proceso, que, consecuentemente haría también imposible en su momento la eventual ejecución de la presumible sanción a imponer”, explica el magistrado.

“(..), así también el proceso penal además de su función garantizadora debe tener igualmente una función tuitiva, porque también debe proteger a la sociedad en la realización de derecho, que debe venir con la aplicación del mismo a través de medidas cautelares, estos deben hacer acto de presencia para asegurar el desarrollo del proceso”, agrega el juez López.

El magistrado notificó su resolución -el auto interlocutorio N° 264- a la Comandancia de la Policía Nacional y a la Dirección Nacional de Migraciones, para su cumplimiento.

La imputación a los estudiantes de Medicina

El 13 de marzo pasado, las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera imputaron a 23 estudiantes brasileños por la supuesta producción de documentos no auténticos para obtener títulos en la carrera de Medicina de la Universidad María Serrana. La investigación se inició a partir de una denuncia realizada en el año 2020, que daba cuenta de que los alumnos brasileños eran supuestamente incorporados de manera directa en el octavo semestre de la carrera, apenas arribaban a territorio nacional.

Asimismo, esos certificados contendrían firmas y sellos no provenientes de funcionarios del Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Además de los ahora prófugos, están procesados Camila Juliana Medeiros Gerding, Quemuel Melo Ribeiro, Thiago Otaviano Vieira, Fabio Rabello de Araujo e Silva, Ibraim Gustavo Silveira Siqueira, Raoni Pires Feitosa Scheidemantel, Quemoel Borges, Bento Borges Filho, Lydia Ines Borges Villela; ,Natalia Cathoud Fonseca, Patric Damasceno Muro, Yuri Marcio De Oliveira y Antonio Daniel Dos Santos Junior.