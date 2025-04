Luque: preocupa instalación de planta hormigonera en pleno barrio residencial

La construcción de una planta hormigonera en la zona residencial -según el Plan Regulador- de la compañía Zárate Isla de la ciudad de Luque genera preocupación, tanto en los vecinos como en el gremio de la industria hormigonera. Se trata de la firma de origen boliviano “Preforte”, en conjunto con la empresa local “Constructora Gueyraud”, de Carlos Vicente Gueyraud, cuya construcción se realiza en un terreno ubicado al borde del arroyo Paso Carreta.

Desde la Cámara Paraguaya de la Industria del Hormigón Elaborado (Capihe), su titular, Enio Quevedo, señaló la preocupación del sector ante la llegada de esta industria extranjera a un mercado saturado. “En la línea del Informe del BID sobre Inversión Extranjera Directa de agosto de 2020, expresamos que una IED (Inversión Extranjera Directa) que solo busca mercados, que desembarca en una economía pequeña, en la cual los mercados son reducidos, tiene un efecto nocivo para el país”, señaló a ABC.

“En la actualidad, el sector tiene más del 50% de su capacidad instalada ociosa. La demanda actual en el mercado del área metropolitana de Asunción es de 30.000 m³/mes, mientras que la capacidad instalada es de 72.000 m³/mes. Es decir, estas empresas no aportarán nuevos mercados, no satisfarán necesidades no cubiertas. Únicamente tratarán de quitar el poco mercado que existe actualmente a las empresas nacionales”, agregó.

Quevedo señaló que la venida de empresas bolivianas al mercado paraguayo “está, en verdad, impulsada por el colapso de la economía boliviana, motivada por políticas económicas muy discutibles que, entre otras cosas, agotaron sus reservas de dólares”. El titular del gremio señaló que la instalación de esta industria tendría un “único impacto (...) el deterioro de las condiciones del negocio del hormigón, ya castigado por un exceso de capacidad instalada y una grave competencia en precios que hizo que cuatro empresas quiebren en los últimos cinco años”.

Planta hormigonera en Loque: gremio pidió informes a la Municipalidad

La Cámara Paraguaya de la Industria del Hormigón Elaborado (Capihe) presentó este lunes un pedido de informes al intendente de la ciudad de Luque, Carlos Echeverría, con respecto a la ubicación de la planta hormigonera. En la nota, señalan que recibieron información sobre la posible ubicación del terreno en la denominada “Zona Habitacional 2″ establecida por la Ordenanza Municipal 08/2001, del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Luque.

“Hemos presentado una nota al Intendente Municipal solicitando las aclaraciones correspondientes, de modo a actuar con la información precisa y no cometer errores debido a un conocimiento deficiente de la situación. Básicamente, solicitamos confirmación sobre la vigencia de la Ordenanza 08/2001 en primer lugar”, dijo Quevedo a ABC.

“Luego, solicitamos se nos confirme que efectivamente esta ordenanza no permite los usos industriales en la denominada Zona Habitacional 2 y, por último, consultamos si efectivamente la planta industrial se está ubicando en dicha zona, de modo a confirmar la información preliminar que hemos recibido”, agregó.

Vecinos están preocupados

Vecinos de la compañía Zárate Isla de la ciudad de Luque manifestaron a ABC su preocupación por la construcción de una planta hormigonera en plena zona residencial. Los afectados señalaron que, según información publicada en distintos medios, ya en octubre de 2024 la empresa boliviana había informado su arribo al Paraguay, con una inversión de US$ 5 millones, inicialmente en la ciudad de Limpio. Añadieron que, finalmente, la obra inició en Luque, en un predio perteneciente a una empresa de nombre Bellikon S.A., hasta donde tienen conocimiento.

Los vecinos consideran que la construcción contraviene la ordenanza N° 8/2001, que establece el plan de ordenamiento territorial o zonificación para la ciudad de Luque, en la cual, la zona de construcción de esta planta se encuentra en la denominada Residencial 2. Tomando como base la ordenanza, los vecinos reclaman que el uso industrial no condice con lo permitido en el sitio.

Además, los afectados agregan que en el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, elaborado por el Ministerio de Urbanismo, la Vivienda y el Hábitat (MUVH) y el Mades para el Área Metropolitana de Asunción en 2022, la zona de Zárate Isla, Luque, tiene un uso de suelo fundamentalmente residencial. Pese a esto, en la zona ya existen otras industrias, pero ubicadas en zonas mixtas que están contempladas en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad.

Los vecinos agregan que en el sitio, mayoritariamente compuesto por áreas verdes, ya cuentan con al menos dos mataderos que, pese a tratarse de industrias de menor escala, generan un gran impacto, ya que vierten sus residuos sin tratamiento en el arroyo Paso Carreta, producen malos olores y atraen aves de rapiña.

Vecinos consultaron con expertos

Ante la preocupación, los vecinos recurrieron a un experto, el agrónomo y ambientalista Miguel Lovera -doctor por la Georgia State Agrarian University-, que analizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la firma y avalado por el Mades para la instalación de la planta hormigonera. Lovera señaló que el estudio solo describe parcialmente el proceso de producción, pero “no analiza nada”.

Lovera señala que el EIA ”considera que casi todos los impactos son negativos - aunque califica a la mayoría de temporales y reversibles- sin embargo, eso no se refleja en la conclusión (...) No encontré que se refieran a los restos de hormigón. Los restos son muy delicados, se suele armar un desastre con los chorreos y el raspado de contenedores y máquinas y forman verdaderos obstáculos en el ambiente, en las calles, en las veredas, en los espacios públicos, arroyos”, dice el experto.

“Sí menciona el filtrado del aire de los ambientes cerrados por medio de ’filtros de doble manga’ (contención de aerosoles), lo que está bien, pero no habla de las emisiones de CO₂, NOX ni otros gases como los resultantes de la combustión o de las mezclas.

Con respecto al tratamiento de efluentes líquidos, Lovera considera que esto “no está contemplado, ya que dice que ’no se lavarán los vehículos’ en el sitio, obviando el hecho de que esas plantas utilizan muchísima agua. El riesgo de filtrado a freáticos, lixiviación, derrames, escorrentía, no se aborda. En esta actividad, dependiendo de la sofisticación de la producción, se utilizan aditivos bastante problemáticos y tóxicos”, agrega, entre otros aspectos, la respuesta del experto a los afectados.

Vecinos pidieron información al Mades

Mediante un pedido de acceso a la información pública, presentado el pasado 27 de marzo, vecinos de la compañía Zárate Isla le solicitaron al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), datos con respecto a la construcción de la planta hormigonera, correspondiente a la Declaración de Impacto Ambiental N° 2418/2024, de la empresa Carlos Vicente Gueyraud Caballero.

Entre los documentos solicitados se encuentran: el dictamen técnico de la Dirección del Aire, el de la Dirección de Recursos Hídricos, el dictamen técnico elaborado por José Jorge Martín Ocampo Silva, de fecha 29 de noviembre de 2024.

También solicitan el dictamen técnico de la Dirección de Geomática N° 131.578/2024 del 11 de noviembre de 2024 y el memorándum N° 1.794/24 del 29 de noviembre de 2024, documentos mencionados en la Declaración de Impacto Ambiental.

ABC envió consultas con respecto a estos cuestionamientos que hacen los vecinos al Mades, desde donde prometieron una respuesta en la brevedad posible. Además, pedimos la versión del señor Carlos Vicente Gueyraud Caballero, propietario paraguayo de la planta al número telefónico con terminación 272. Una persona que se presentó como su secretaria señaló que su jefe podría responder a las consultas en la mañana de este miércoles.