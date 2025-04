Jubilación y déficit de nuevos docentes: ¿cuándo se regularizaría la falta?

El pasado marzo, un total de 1.245 docentes se jubilaron y estarán en aulas solamente hasta concluir abril. Esta situación se replica desde inicios de año, por lo que padres y alumnos manifiestan su preocupación.

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, afirmó que recién en mayo se podría estar regularizando la situación.

“Tengo la esperanza y la expectativa de que podamos ordenarlo hasta el mes de mayo; antes va a ser muy difícil”, declaró.

¿Por qué no se puede reponer de forma instantánea?

Mencionó que el sistema no permite una rápida reposición de los docentes ni tampoco actuar de forma preventiva.

Agregó que es una situación que desde el 2014 se estaba esperando y que recién ahora se está trabajando en un mecanismo para solucionar el inconveniente.

“No se puede evitar por la manera que tiene esto, es inevitable hasta ahora, a no ser que cambiemos y estamos trabajando con la carrera docente para tener otra forma de entrar y que tenga otra dinámica. Así como está estructurado el sistema, no hay posibilidad de prevenir, porque la clave no es saber quién se va a ir, sino quién va a entrar y no hay quien va a entrar”, declaró.

Déficit de docentes de tercer ciclo y la media

Ramírez afirmó que la principal dificultad en la reposición de los docentes se da en la educación media y tercer ciclo, por el déficit de maestros para estos niveles, principalmente en las materias matemáticas, química y física.

Precisó que se proyecta que, en lo que queda del año, 300 docentes se jubilen cada mes, totalizando una cifra de 3.000 para finales de este 2025.

Señaló que están trabajando en medidas a corto y largo plazo para solucionar la situación, como apurar los concursos de ingreso y negociar con el gremio docente para solicitarles a los jubilados que se retiren al concluir el año lectivo, así como también en la modificación de la carrera docente para corregir los plazos, respectivamente.

También comentó que están trabajando en el ámbito económico para conseguir la financiación de los nuevos rubros para los docentes que reemplazarán a los jubilados. Sin embargo, destacó que el problema mayormente no tiene relación con carencia de recursos económicos, sino con el déficit de profesionales.