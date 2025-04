Comercio 1: padres se manifiestan por falta de docentes y no descartan retirar a sus hijos

Durante la mañana de este lunes, varios padres de alumnos de la Escuela Comercio N° 1 se congregaron frente a la institución con carteles y cascos para manifestarse.

Su reclamo es debido a la falta de docentes para la tecnicatura de electrotecnia, aunque esta situación también se replicaría en otras áreas.

“Somos bachiller técnico en electrotecnia y desde el primer día, si mal no recuerdo, el 27 de febrero, estábamos sin docentes en las materias específicas de nuestra tecnicaturas. Los días martes no están dando clases los chicos y estamos ya por cierre de procesos; queremos saber qué va a pasar al momento de calificarles”, refirió Mabel Aranda, una de las manifestantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Alumnos serían cambiados de escuela

La mujer también detalló que dieron el tiempo de espera solicitado por la dirección, pero aún no se liberarían los rubros. “Nos dijeron que hay docentes, pero que no se liberan los rubros. Si con esto no conseguimos nada, a la vuelta de Semana Santa que cada uno tome la decisión que le parezca; hay algunos padres que quieren sacarles a sus hijos del colegio”, concluyó.