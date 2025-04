Conductor de Bolt brutalmente golpeado será operado la próxima semana para no perder el ojo

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 23:45 del martes 15 de abril en la Avda. Choferes del Chaco y Tte. Ezequiel Solís de Asunción. Según la denuncia policial, Martín Vera Articanaba (27), intentó hablar con el otro conductor para llegar a un acuerdo, sin embargo, recibió una brutal golpiza que le afectó el ojo.

“Esa persona repetía una y otra vez que hacía jiu-jitsu y que pesaba 110 kilos, se volvió violento de forma descontrolada”, manifestó en su red social.

Deberá operarse para no perder la vista

El diagnóstico fue de fractura de la órbita ocular, lo que implica que se rompió el hueso que sostiene al ojo y la grasa orbitaria que lo mantiene en su lugar está filtrándose por el orificio, explicó.

La operación debe realizarse de urgencia y está prevista para la próxima semana. Ya cuenta con los medios necesarios para todo lo que implica, manifestó en la tarde de este viernes.

“Repitió tantas veces que practicaba jiu-jitsu y que podía matarme si quería. Antes de huir, me pateó el rostro dos veces con tanta fuerza que me fracturó un hueso en la base del ojo; estaba bañado en sangre. Una pareja de recolectores me asistió y me acompañó después de que la persona huyera”, relató respecto a cómo llegó a esta situación.