En medio de duras críticas al ministro de Agricultura, sigue la movilización campesina en San Pedro

Los manifestantes se mantienen a la vera de la ruta PY08, realizando marchas pacíficas que ocupan media calzada, bajo una estricta vigilancia policial que busca garantizar el libre tránsito y evitar bloqueos totales.

El conflicto se intensificó tras las recientes críticas del ministro de Agricultura, Carlos Giménez, quien calificó a los dirigentes campesinos de “delincuentes” y “oportunistas”, generando el rechazo inmediato de los líderes del movimiento.

Uno de los principales referentes, el dirigente Elvio Benítez, respondió con dureza y afirmó: “el ministro deja mucho que desear, actúa con soberbia. Debería ser ministro de todos, no de un solo sector. Nos califica de delincuentes, pero lo desafío a que se nos investigue en la justicia y la fiscalía. ¿Quién no le conoce a él? No tiene autoridad moral para descalificarnos”.

Benítez aseguró que buscan el diálogo y una salida pacífica al conflicto, pero no descartan el cierre de la ruta si no se abren canales de negociación.

Las declaraciones del ministro, emitidas durante un acto oficial en la Escuela Agrícola de San Pedro, apuntaban directamente contra Benítez y otros dirigentes, alegando que muchos tienen tierras improductivas y utilizan la necesidad del sector campesino para “chantajear a los gobiernos de turno”. Había dicho que “San Pedro es un departamento empobrecido por falta de políticas públicas, y también porque durante mucho tiempo se dio oportunidad a dirigentes que eran delincuentes. Muchos no trabajan la tierra, se manifiestan y dicen que van a morir de hambre”, afirmó Giménez.

Mientras tanto, los campesinos aseguran que seguirán movilizados y advierten que, si no hay respuestas, podrían endurecer las medidas de fuerza en los próximos díasm