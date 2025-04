Video: MEC equipó escuela solo porque jóvenes voluntarios mostrarían su estado

Dicen que no se puede tapar el sol con un dedo, sin embargo es lo que se habría pretendido. Esto es lo que muestran en un video los jóvenes voluntarios de “Levanta Escuelas”.

Dieron a conocer cómo los funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias colocaban muebles nuevos en la escuela donde ellos comenzarían a trabajar para mejorar su infraestructura.

Maxi Seiferheld, uno de los miembros del grupo comenta que si bien sienten satisfacción de mostrar la realidad no es por exponer lo que viven muchos estudiantes, sino por la comunidad educativa que siempre les hacen llegar la alegría de los alumnos al ver su canchita pintada, su baño limpio y funcional o sus aires funcionando mejor.

“Así también es cada vez más dura la realidad que nos toca ver y escuchar, los pedidos que nos muestran son numerosos y el Estado hace caso omiso a algunos pedidos que llevan años sin ser escuchados”, expresó.

El miércoles de la semana pasada acordaron el arreglo de una escuela y “coincidentemente”, el viernes funcionarios del MEC ingresaron a instalar los cuestionados pupitres chinos, horas antes de que “Levanta Escuelas” iniciara los trabajos.

¿Qué es Levanta Escuelas?

Levanta Escuela es un grupo voluntario que realiza intervenciones a distintas instituciones formativas del Estado con ayuda de empresas del sector privado a cambio de canjes publicitarios en los videos de las jornadas.

¿Cómo nace y por qué?

“Nace por la necesidad y las denuncias públicas en las distintas escuelas y colegios sobre la ausencia por parte del Estado y el austero estado de nuestras escuelas. Anteriormente, se trabajó desde Bacheando, una iniciativa similar, pero sobre el estado de nuestras calles y como la tendencia era muy buena en los alcances de los materiales, aprovechamos la misma para que más empresas estén interesadas. Por medio de esas alianzas conseguimos insumos para refacciones de distintos tipos: revoque y pintura de las aulas, lavamanos para los parques infantiles, refacciones de ventiladores, mantenimiento de aires, instilación de artículos sanitarios como canillas e inodoros y otras necesidades básicas que no contaban estas escuelas”, indicó Seiferheld.

¿Quiénes forman parte de este equipo de trabajo?

Maximiliano Seiferheld : abogado y docente universitario.

Samuel Clever : estudiante en la carrera de Derecho.

Mathias Pereira : periodista y creador de contenidos.

Derlis Osorio: jefe de obras.

“Desde esa base fuimos hablando con nuestros amigos e iniciamos visitas a los colegios que pedían auxilio y no eran escuchados en sus pedidos urgentes”, dijo.

Efecto “Levanta Escuelas”

“Fue justo en la primera intervención en el Colegio República Argentina (que está a 10 cuadras del MEC) que vimos que las intervenciones que hacíamos no solo eran una ayuda auxiliar a ciertas necesidades, sino que el Ministerio en ese caso por fin se puso en contacto y dijo que asignaría un presupuesto para una muralla que estaba por caerse (esto gracias a los medios pudimos hacer público). Luego anunciamos jornada en la Escuela Adela Speratti y un congresista en compañía del intendente fueron a visitarlo y así sucesivamente iban poniéndose en contacto con las autoridades. El más reciente es el de la Escuela José Pedro Varela, en Luque, la cual recibió mobiliarios a las 00:00 del viernes, previo a nuestra intervención”, especificó.

Lugares a ser intervenidos

El joven voluntario dijo que inicialmente fue por medio de denuncias públicas que encontraban en diferentes plataformas.

Luego de las primeras jornadas se comunicaron de más de 10 instituciones a pedir ayuda, actualmente cuentan con un formulario para inscribir a la institución y documentar las necesidades que tienen, además de ver las prioridades y la logística necesaria para la intervención.

Los trabajos se financian por medio de las pautas con canje en los videos, hasta ahora son cuatro las empresas que han aportado y esperan aumentar el apoyo para llegar a la meta de las 100 instituciones este año.

¿Cuál es el siguiente paso?

“Documentar los pedidos y exigir al Estado que haga su trabajo y que se vayan los que dan la espalda a la educación, los que no escuchan estos pedidos no quieren a su país y personas así no pueden seguir adelante del Ministerio, de sus municipios, ni del Poder Ejecutivo. La acción es nuestra forma de protesta pero también estamos armando camino para exponer documentalmente la incompetencia del Estado”, enfatizó.