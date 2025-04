Toman IFD de Lima y critican la irresponsable acusación del MEC para volver a tomar exámenes

De los 77 institutos de formación docente en los que se realizaron pruebas de admisión, 28 están en la mira del MEC, la mayoría de gestión privada. El viceministro de Educación Superior, Federico Mora, afirmó que los exámenes de 2.339 postulantes presentan “anomalías sumamente sospechosas”, lo que equivale al 45% del total de quienes se presentaron.

En el caso de Lima, los 51 postulantes que rindieron fueron admitidos. Los jóvenes ahora se declaran en resistencia, alegando que se prepararon intensamente durante tres meses, con jornadas de estudio de 07:00 a 17:00, incluyendo fines de semana.

“Nos preparamos con esfuerzo, tuvimos excelentes docentes, y somos plenamente capaces. Por eso todos ingresamos”, afirmó Fátima Fernández, una de las voceras de los manifestantes.

El examen de ingreso incluía tres materias: Castellano (15 puntos), Guaraní (15 puntos) y Matemática (30 puntos), con un total posible de 60 puntos. Para aprobar, se requería alcanzar un mínimo de 36 puntos.

Los estudiantes consideran una falta de respeto y una acusación irresponsable del MEC: “Nos dan bofetadas con esto. Somos capaces de dar el 100%, incluso podríamos rendir otra vez, pero es injusto. Todo el sacrificio que hicimos no puede ser echado por tierra 18 días después. No hay pruebas de fraude. No puede ser solo por rumores. No vamos a tolerar esta injusticia, no vamos a rendir otra vez y no vamos a salir de acá hasta que se nos escuche”, expresó Fernández.

El MEC, por su parte, argumenta que las irregularidades se detectaron por coincidencias en respuestas y supuestos casos donde evaluadores habrían leído las respuestas a los estudiantes. Tres institutos privados señalados en la denuncia estarían vinculados a la esposa del exdiputado Orlando Arévalo.

En tanto, en Lima, la protesta sigue firme. Los estudiantes toman el IFD en busca de justicia, transparencia y respeto a su esfuerzo.