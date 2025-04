Sigue toma de IFD de Lima y piden renuncia del viceministro del MEC por insistir en volver a tomar exámenes

En el caso de Lima, los 51 postulantes que rindieron fueron admitidos. Los jóvenes ahora se declaran en resistencia, alegando que se prepararon intensamente durante tres meses y se niegan rotundamente a someterse a una nueva evaluación.

El intendente local, Juan Manuel Ávalos (FG), se sumó al reclamo y exigió la renuncia del viceministro de Educación Superior, Federico Mora.

“Fuimos invitados para observar y acompañar el proceso, todo fue normal, los documentos llegaron lacrados, los jóvenes se prepararon, el pecado de ellos fue que todos ingresaron. Debe salir, demuestra incapacidad. Son jóvenes de escasos recursos que hicieron un gran esfuerzo. Que presente las pruebas del supuesto fraude. Si no tiene la capacidad, que renuncie”, expresó el jefe comunal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los estudiantes, acompañados por la población en general, siguen con la toma de la institución. “Seguimos firmes, no hay lógica para ceder. Debemos comenzar las clases y no volver a rendir. No hay prueba de que hubo fraude”, dijo Fátima Fernández.

Por su parte, Kimberly Méndez afirmó: “Nosotros hicimos bien las cosas. No pueden, por simples acusaciones sin pruebas, obligarnos a volver a rendir. Deben demostrar el fraude. No vamos a volver a rendir”.

Una comitiva de jóvenes, padres de familia y autoridades se dirige a la capital del país para reunirse con autoridades educativas y buscar solución al conflicto, mientras la toma del IFD continúa.

De los 77 institutos de formación docente donde se realizaron las pruebas de admisión, 28 están en la mira del MEC, la mayoría de gestión privada. El viceministro Federico Mora afirmó que los exámenes de 2.339 postulantes presentan “anomalías sumamente sospechosas”, lo que representa el 45 % del total de inscriptos.