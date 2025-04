Azara: recapado de Nenecho no avanza y acceso al Centro está en ruinas

La administración del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), mantiene paralizada la obra de recapado de la calle Azara en las puertas del microcentro. En el cruce con la calle Brasil, la intervención municipal ya produjo rotura de caños y enormes baches.

En un tramo de más de una cuadra, el carril derecho de la importante vía de acceso al microcentro se encuentra completamente destruido. En la pista hay agua servida, proveniente de los caños de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Según reportaron vecinos, con el raspado del asfalto hecho por la comuna, los caños quedaron expuestos y se rompieron como consecuencia del paso de colectivos.

Ante estas circunstancias, los vecinos optaron por señalizar el bache más grande para evitar accidentes. Otros puntos de la vía fueron precariamente tapados con escombros, pero la presencia del agua volvió a hacer estragos.

Obra avanza lentamente

Los trabajos de recapado de la calle Azara iniciaron el 24 de enero desde el cruce de la importante vía con la avenida Kubitschek. En una primera etapa se tenía previsto llegar hasta la calle Acá Verá, en un tramo de 580 metros en el cual se tenía prevista una inversión de G. 600 millones. La segunda etapa del proyecto tenía como objetivo llegar hasta la avenida Perú.

Aunque no lo informaron oficialmente, a mediados de marzo, en un video subido por el intendente a sus redes sociales, Rodríguez había mostrado cómo elegía “a dedo” las calles de la capital que serán intervenidas. En ese material, la directora general de Obras Municipales, Mirtha Acha, había dicho que las obras de la calle Azara continuarían hasta Colón, pero hasta ahora es solo una promesa.

Tres meses después de iniciada la obra, ningún solo metro de los tramos ya concluidos fue intervenido con la señalización horizontal (pintura), pese a que en el portal de la Comuna se había especificado que se realizaría ese trabajo. Desde la comuna se informó que tanto los materiales utilizados como el personal operativo serían municipales.

Essap intervendrá hoy

En comunicación con ABC, desde la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), empresa administrada por Luis Fernando Bernal (ANR-cartista), señalaron que no recibieron denuncia formal de los vecinos, pero aseguraron que intervendrían inmediatamente.

Aseguraron, además, que verificarán el motivo de la rotura de los caños, para averiguar si se debió a un problema propio del sistema o al efecto de las obras de la Municipalidad.

Pese a formar parte del mismo partido -Partido Colorado- e incluso el mismo movimiento político -cartismo-, el intendente de Asunción y el titular de la Essap dieron varias muestras de descoordinación en las obras encaradas por ambas instituciones. En todos los casos, la ciudadanía asuncena fue la gran perjudicada.

Asuncenos aportaron US$ 14 millones por arreglo de calles en 2024

En 2024, los asuncenos aportaron un total de US$ 14 millones en concepto de conservación de pavimentos. Esto contrasta fuertemente con el deterioro de las calles de la capital, algo que a diario los contribuyentes reclaman por diversos medios.

Según consta en los documentos de la rendición de cuentas al cierre de 2024, los contribuyentes asuncenos cumplieron en un 96% de lo que se tenía previsto recaudar en concepto de ingresos tributarios, con US$ 123 millones.

Esto incluyó además otros US$ 6 millones que aportaron en concepto de desagüe pluvial. De ese dinero, US$ 4,6 millones fueron recaudados en concepto de contribución para el fondo especial para la pavimentación, el desagüe pluvial y cloacal, producto de un convenio con la Essap. En tanto, los restantes US$ 1,3 millones fueron pagados en concepto de tasas por mantenimiento de desagüe pluvial, un servicio con el que más de la mitad de la ciudad no cuenta.