Senador Buzarquis amplia denuncia contra la mafia de la salud pública

El senador Enrique Salyn Buzarquis amplió hoy su denuncia ante la Fiscalía contra la mafia que se encajó en la Salud Pública entre empresas privadas y probablemente el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

“Vengo a ampliar denuncia contra la mafia instalada en la salud pública del Paraguay. Ayer, lastimosamente, nuevamente fallecía una niña de nueve años, inicialmente, por una fractura”, señaló el senador Enrique Salym Buzarquis.

Seguido manifestó: “En teoría se está abriendo una investigación, pero no puede ser que no haya responsables en el Paraguay cuando mueren compatriotas, cuando mueren niños, cuando mueren nuestros padres. Por ese motivo vengo a ampliar esta denuncia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tenemos tomógrafos nuevos que no funcionan, en Encarnación, por ejemplo. Tenemos tomógrafos que no se instalan, por ejemplo en San Pedro del Ycuamandyyú o Hernandarias, porque no pueden construir un 4x6. Tomógrafo que no funciona en el Hospital de Clínicas, tomógrafo que no funciona en el Hospital San Pablo de Asunción y puedo citar cientos de más casos", graficó el senador, explicando lo que abarca su denuncia.

Lea más: Clínicas, sin tomógrafo ni mamógrafo; tampoco tiene presupuesto para reparaciones

Todo lo hacen de manera intencional

“Yo sospecho que en algunos casos no hacen funcionar de manera intencional para beneficiarle al privado, que prácticamente está instalado frente al Hospital. Tenés al cajonero que está pescando por la víctima, tenés al propio funcionario que cruza la calle y hace radiología. Tenés toda una mafia ahí“, comentó el senador Buzarquis.

A renglón seguido apuntó: “Pero lo más grave es que, probablemente, según la investigación, se firmaron contratos en contra de los intereses del pueblo paraguayo. No puede ser que un equipo de tomografía, que cuesta millones de guaraníes, para no decir dólares, termine con la venta. Hay una posventa, mantenimiento y aparte de eso, los repuestos nunca están en Paraguay".

“Hay un patrón común que cuando la máquina se descompone, el repuesto hay que traer de Corea y el tiempo en llegar no sabemos. Entonces, seis meses, no funciona un tomógrafo", señaló.

Lea más: Tomógrafo nuevo del HRE está fuera de servicio por segunda vez en un año de funcionamiento

“Esto es una mafia. El negocio del dolor, el negocio de la muerte que busca beneficiar a ciertos grupos y por eso estoy ampliando la denuncia. En primer lugar, ¿Quiénes son los responsables del Ministerio de Salud?, el o los responsables de mantenimiento y cuáles son las empresas", especificó.

“Acá, lo más grave es que en Paraguay esta situación se normaliza. El que tiene plata va a un privado y se salva. El que no tiene para pagar, se muere. Lastimosamente, la salud dejó de ser un derecho en el Paraguay”, finalizó.