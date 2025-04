Manifestantes anuncian que no se irán del Indi hasta que su presidente sea destituido

Según Cristian Vega, vocero de los líderes indígenas que se encuentran frente al Indi, en la avenida Artigas de Asunción, el reclamo de “varias comunidades indígenas” es que se destituya al presidente de la institución, Juan Ramón Venegas.

“No tiene capacidades, no tiene conocimiento del indígena y trabaja mal; no hay voluntad hacia los pueblos originarios. Por eso estamos presentes acá luchando por causas justas, no es que queremos venir para perjudicar a la gente de Asunción”, mencionó.

También mencionó que “muy mal se trabaja” y todos los “acuerdos” a los que se llegan, ninguno de estos es cumplido y si bien aparentemente tienen compromisos de otras autoridades del Poder Ejecutivo, este no sería replicado por Benegas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Se hace el ñembotavy y actúa mal hacia los indígenas. Dice que va a solucionar, pero miente y no soluciona nada, es como un funcionario nada más. El presidente tiene que solucionar los problemas, luego publica que supuestamente se solucionaron y que la gente va a su casa, pero eso es mentira”, aseguró.

Lea más: Indígenas cierran media avenida Artigas frente al Indi

Indígenas piden intervención de Santiago Peña

Otro de los manifestantes solicitó que el presidente Santiago Peña brinde respuestas a sus reclamos, ya que “no entiende nada este señor”, en referencia al presidente el Indi.

“Ya no nos queremos ir con las manos vacías y siempre nos juegan todo. La gente está comprometida a quedarse y viene acá porque hay problemas”, precisó.

Lea más: Indígenas frente al Indi estarían volviendo a sus comunidades tras firmar acuerdo, aseguran ministros