Críticas por la sustitución del único técnico en el Consejo de Yacyretá

El exgerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ing. Fabián Cáceres cuestionó la reciente sustitución del ingeniero electricista Ángel Recalde del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), decisión adoptada este lunes por el Poder Ejecutivo a través de un decreto firmado por el presidente en ejercicio, Pedro Alliana.

Recalde fue reemplazado por el doctor Miguel Olmedo Leites, un dirigente del Partido Colorado afín al expresidente Horacio Cartes.

“Lamentable la sustitución del Ing. Electricista Ángel Recalde del Consejo de Administración de Yacyretá, siendo el único referente técnico del sector energético eléctrico en ese Consejo”, expresó Cáceres mediante su cuenta en la red social X (antes Twitter).

“No queda un solo ingeniero en el Consejo y en el sector eléctrico no se puede improvisar”, agregó el ex alto funcionario de la ANDE, visiblemente preocupado por la falta de perfiles técnicos en una instancia clave para la administración energética del país.

Olmedo cercano a Horacio Cartes

El nuevo miembro del Consejo, Miguel Olmedo Leites, es un conocido seccionalero del departamento de Cordillera y figura cercana a Cartes, actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

En agosto de 2023 había asumido como viceministro de Atención Integral a la Salud durante el gobierno de Santiago Peña, cargo del cual fue destituido en abril del 2024 tras varios episodios que generaron polémica.

Olmedo pedía cargos para sus compueblanos en horario laboral

Uno de los hechos que más repercusión tuvo fue la difusión de un video en el que Olmedo afirmaba: “Mediante el Partido Colorado ocupamos los cargos”.

Además, en marzo de este año, durante una reunión partidaria en horario laboral, solicitó cargos públicos para sus correligionarios del departamento de Cordillera, lo que habría causado roces con la ministra de Salud, María Teresa Barán.

Finalmente, el presidente Peña decidió removerlo del cargo y nombrar en su reemplazo a Santiago García.