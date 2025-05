Viceministro destituido por Peña es premiado por Alliana con un cargo en la EBY

El doctor Miguel Olmedo Leites fue viceministro de Atención Integral a la Salud hasta su destitución por parte del presidente Santiago Peña en abril del 2024. En su reemplazo se había designado a Santiago García.

Este lunes, mediante un decreto del Poder Ejecutivo firmado por el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, se nombra al cartista como consejero en Yacyretá.

“Nómbrase al señor Miguel María Olmedo Leites, con cédula de identidad civil número 2.456.966, como Miembro del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá, en reemplazo del señor Ángel María Recalde”, menciona el documento.

Cuando Olmedo había sido destituido, varios dirigentes colorados de Cordillera habían manifestado su rechazo a la decisión de Peña e incluso habían solicitado que el presidente de la ANR, Horacio Cartes, interviniera en el caso.

"Mediante el Partido Colorado"

En agosto del 2023, Olmedo había asumido su cargo en el Ministerio de Salud y rápidamente ya circuló un video suyo donde dijo lo siguiente: “mediante el Partido Colorado ocupamos los cargos”.

“Estábamos en el acto de posesión de cargo y llega una compañera, viendo mi pin de mi saco, me dice: ‘Viceministro, quiero que me regales’, yo le digo que sin problemas, entonces me saco, le pongo el pin; ahí le digo: ‘Gracias al Partido Colorado llegamos a ocupar este cargo”, en el caso mío. Alguien me grabó, pasó, se publicó y se viralizó”, había mencionado sobre este caso y luego pidió disculpas.

