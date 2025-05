Menores internados: defensora de la niñez se constituyó en el hospital y esto dijo sobre los niños y su madre

Hoy se dio a conocer el caso de tres pequeños que se encuentran internados en el Hospital Nacional de Itauguá ante un presunto abandono y por el caso tomó intervención la Fiscalía, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) como también el Ministerio de Defensa Pública.

En representación de la última institución, la defensora de la niñez Mirna Zenteno se constituyó en el mencionado hospital y detalló que los niños “se encuentran en buen estado en general”.

De igual manera, confirmó que presentan varias lesiones en la piel por presunta falta de higiene, aunque descartó que estén desnutridos como primeramente se había mencionado.

“En estados generales están bien y no están desnutridos. Ahora se realizarán análisis de sangre y orina; ayer se trató de curar las lesiones y ellos están con la mamá”, comentó a ABC Color.

Madre de menores no sería adicta

Otro punto que precisó la abogada es que la madre de los menores no sería una adicta a las drogas, pero sí se encuentra en una condición de pobreza extrema por lo que no tiene recursos para alimentación o un lugar donde vivir.

“No se le nota como consumidora y es víctima de violencia familiar; el padre de los tres niños es violento. Es un problema social... no tiene dónde vivir, no tiene para comer”, reportó.

Sobre el posterior cuidado de los niños precisó que primeramente se busca a un pariente que pueda tener custodia de los tres menores, sin embargo, reconoció que en este caso “es muy difícil” porque el bebé de tres meses debe amamantar. “Que estén desnutridos se descarta, pero que se alimenten bien es otra cosa”, comentó.

Finalmente, también resaltó que la Fiscalía interviene para investigar las circunstancias y determinar si ameritan imputaciones, es decir, busca alguna sanción penal.

Reporte del director del hospital

Por otra parte, el doctor Miguel Ferreira, director del Hospital Nacional de Itauguá, relató que están “destrozados” luego de haber recibido a tres niños en grave estado de abandono.

Al respecto, mencionó que los hermanitos sí están desnutridos y uno llegó con lesiones agusanadas, aunque “a pesar de todo”, se encontrarían bien.

