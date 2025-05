IPS Isla Po´i sin médicos para urgencias, denuncian. Esto respondió el seguro social

“Miren esto, es en IPS Isla Po´i. No hay médicos de urgencia y este es su aviso”, es la denuncia que recibió ABC con la imagen de un cartel dispuesto en una de las ventanillas de la Clínica Periférica Isla Po´i del Instituto de Previsión Social (IPS), que avisa a los pacientes sobre la ausencia de varios profesionales médicos.

En el cartel se lee que la falta de estos médicos se debe a vacaciones y, permiso por duelo. Asimismo, también se avisa que en la fecha, no se atenderá -por consultorio- a pacientes que requieren de atención en Clínica Médica. Según el cartel, se trata de los doctores Mareco, Leiva y Villalba.

ABC contactó con el doctor Walter Osorio, director médico de la Clínica Isla Po´ i, quien aseguró que en el servicio sí disponen de varios médicos para urgencias. “Ahora mismo están, el doctor Ojeda, médico de urgencia de guardia; la doctora Rodríguez, la doctora Salinas en pediatría y el doctor Espinosa. Estos son los médicos de urgencia de hoy", sostuvo.

IPS Isla Po´i: médicos ausentes tienen reemplazos, dicen

El doctor Osorio respondió que el cartel colocado en ventanilla es un aviso de la no asistencia de estos médicos, pero que la atención de pacientes agendados con estos profesionales, está siendo subsanado con otros médicos de la misma especialidad.

“La doctora Leiva es diabetóloga y, en reemplazo de la ella, está la doctora Domínguez; el doctor Mareco es oftalmólogo y, en su reemplazo está el doctor Burifaldi, haciendo también sus atenciones oftalmológicas normales. La doctora Villalba es un personal que tiene un cáncer de mama, que presentó reposo y está con problemas de salud, pero en su reemplazo está la doctora Larrosa”, aseguró el director médico.

“No es que no hay médicos de urgencias. Seguramente esta denuncia fue realizada por algún asegurado que se quedó sin turno, porque todos los asegurados de estos colegas fueron reagendados con otros médicos de la misma especialidad”, agregó el doctor Osorio.

Cartel no fue autorizado, aseguran

El doctor Osorio, aseguró además que el cartel colocado en ventanilla, no tiene la autorización por la Dirección General o Dirección Médica del IPS y, que no se ajusta a la verdad.

“Ese cartelito no está autorizado, está mal redactado, no sé quién hizo; no está autorizado por nuestra dirección”, dijo tajante.

El doctor Osorio explicó, por ejemplo, que en el mismo está indicado que no hay atenciones por consultorio para Clínica Médica, siendo que -según él- estas consultas las está atendiendo el doctor Carlos Irala, director general de la Clínica Isla Po´i.

“El doctor Carlos Irala se está encargado de las consultas para que esos asegurados sean atendidos, para hacer el apoyo correspondiente a los asegurados que se quedan sin turnos por el tema de las citas programadas”, afirmó.