IPS: denuncian supuesto negociado en farmacias, pero ente alega error del sistema

Yenifer Fretes es una asegurada del Instituto de Previsión Social (IPS), que acudió a consultar al servicio de San Antonio por una infección en los ojos. La paciente denunció que en la institución existe un negociado de medicamentos, afirmando que es necesario “limpiar” la previsional.

Según indicó la asegurada, la atención médica se desarrolló sin problemas, pero cuando intentó retirar los medicamentos recetados por el médico, le dijeron que solo disponían del colirio para ojos y, no así del antibiótico que debía utilizar. Ante la falta de una de las medicinas, le proveyeron una receta médica y, acudió hasta una farmacia externa para comprar la droga.

No obstante, grande fue su sorpresa cuando días después verificó su consulta médica en el sistema del IPS y se encontró que supuestamente, la previsional le proveyó ambos fármacos.

“Cuando me hacen la indicación de un antibiótico, que el médico me dijo que hay en stock, me voy a la farmacia, pero solo me dan el colirio para el ojo y el antibiótico no. Me hacen firmar en la farmacia el ticket de entrega, pero yo compré el remedio que faltaba. Están llevando todos los remedios del IPS. Como asegurada es un derecho que me corresponde (la entrega de medicamentos), porque me descuentan mes a mes”, se quejó la denunciante, ya que además, la medicina aparece como entregada en la planilla de su consulta.

Medicamento figura como entregado en sistema del IPS

La asegurada se retiró del servicio del IPS en San Antonio, pero días después cuando los datos de su consulta fueron cargados, verificó que en el sistema del seguro social aparece como “proveído” el medicamento que le habían negado en la farmacia, supuestamente por estar en falta.

“En mi aplicación sale que retiré ese medicamento, pero en realidad tuve que comprar. Ponen que yo retiré el remedio, así de sinvergüenza son, es todo es un negociado”, acusó la asegurada.

ABC consultó con la Dirección de Comunicación del IPS, que derivó la consulta a la doctora María Elena Rodríguez, directora del servicio en San Antonio. Sin embargo, la profesional no respondió sobre el caso, afirmando que primero requería de una autorización para hablar y, que se comunicaría una vez tenga el permiso.

Finalmente cuando se comunicó con ABC, sostuvo que se trató de un error del sistema. Aseguró que un informe ya fue realizado y entregado a la Dirección de Área Central sobre el caso. “No solo con ese medicamento hubo problemas, sino con otros 15 ítems aproximadamente”, afirmó.