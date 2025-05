Trochenses se movilizan masivamente en respaldo a los cañicultores

Una multitudinaria caravana de apoyo a los cañicultores movilizados se llevó a cabo en la ciudad de Mauricio José Troche, donde ciudadanos autoconvocados salieron a las calles para respaldar el reclamo del sector más productivo del distrito.

La convocatoria se organizó a través de redes sociales y flyers que circularon durante los primeros días de la semana. Desde tempranas horas del miércoles, los trochenses comenzaron a congregarse frente al local de la Asociación de Cañicultores para dar inicio a la movilización que recorrió el centro urbano y puntos estratégicos de la localidad.

La caravana, compuesta por vehículos particulares y motocicletas, avanzó con bocinazos en señal de protesta y unidad. El paso frente a la Planta Alcoholera de Petropar —epicentro del conflicto— fue uno de los momentos más simbólicos de la jornada, ya que dicha instalación es señalada por los manifestantes como un emblema del abandono estatal hacia el sector.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Protesta de cañicultores genera 10 kilómetros de embotellamiento sobre ruta PY02

Desde el 28 de abril, los cañicultores de la zona se encuentran en movilización permanente, exigiendo la culminación de obras en la planta alcoholera y un precio justo para su producto. Alegan que la falta de funcionamiento óptimo de Petropar impide la sostenibilidad del rubro y condena a la pobreza a cientos de familias.

Indicaron que Troche vive de la caña, pues en la zona no hay otro rubro que genere tanto trabajo. “Si no hay caña, no hay nada”, expresó uno de los manifestantes durante el recorrido.

La manifestación no solo fue una muestra de apoyo, sino también un acto de presión simbólica. Ciudadanos adelantaron que podrían concentrarse nuevamente esta misma tarde frente a la alcoholera, coincidiendo con la reunión programada entre representantes cañicultores y el presidente de la República, Santiago Peña en la capital.

Lea más: Realizan maratón solidaria para apoyar masiva movilización de cañicultores

Además, la Municipalidad de Mauricio José Troche emitió una resolución por la cual se declaró asueto distrital para facilitar la participación ciudadana en las actividades de protesta.

La caravana se suma a una serie de acciones que se han intensificado en los últimos días en el marco de esta movilización histórica. Más de 300 camiones con cañicultores iniciaron la marcha hacia Asunción y en los siguientes días se fueron sumando otros comités del mismo rubro.