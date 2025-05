Diputado cuestiona inacción del Gobierno para mejorar transporte

Desde la oposición presentaron nuevamente un proyecto de ley que busca reformar el sistema de transporte público. Al respecto, el diputado Freddy Franco (PLRA), resaltó la necesidad de encontrar una solución a la crisis.

“Tenemos que mejorar, no puede ser, no puedo creer que cruzando el puente en Argentina, Brasil, Bolivia, sus sistemas sí funcionen, pero resulta ser que por una voluntad política tenemos mil instituciones que se encargan del sistema de transporte y no encontramos una solución”, cuestionó.

Lea más: Pretenden presentar proyecto que busca descentralizar el control del transporte público

Agregó que Santiago Peña sigue sin plantear una sola alternativa para solucionar este problema. “El presidente de la República viaja al pedo al exterior, se va al santo cohete. Si tan solo se hubiese sentado a discutir estos temas, habría sido mucho más provechoso y habría tenido mejores resultados; nos habría tapado la boca a la oposición y no habríamos tenido para criticarlo”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro momento, resaltó que considera que el subsidio a los transportistas debe ser eliminado de manera paulatina. “El subsidio es prácticamente un derroche de dinero tirado solamente para algunos empresarios, pero tengo que resaltar que hay algunos empresarios que sí toman en serio”, manifestó.

Lea más: Proponen que gobernaciones y municipalidades regulen buses internos

Un viceministro que no propone nada

En otro momento, el diputado recordó que el Presidente cambió al titular del Viceministerio de Transporte, pero el actual sigue sin presentar proyectos de mejora.

“¿Qué hace el Viceministerio de Transporte al no presentar un proyecto de mejoramiento de las vías de circulación, de cómo nos vamos a movilizar? Ya pasaron dos años de este Gobierno. Se le cambió al director, pasaron cuatro meses y, ¿tenemos algo? No. Ahora volvimos a insistir, tenemos que mejorar esto, esta es nuestra propuesta y ahora seguramente se van a mover porque se les está soplando en la nuca", manifestó.

Lea más: Mundial 2030: FIFA confirmó a Paraguay y al estadio de Olimpia

Recordó que faltan cinco años para el Mundial 2030 de la FIFA y los turistas que vendrán no tendrán alternativas para movilizarse en la ciudad. “¿Vamos a recibirle al turista en estas condiciones, sin un sistema de transporte público?“, cuestionó.

El parlamentario añadió que el subsidio tiene que acabarse, pues hoy solo los centralinos y asuncenos pagan menos por sus pasajes de transporte público.