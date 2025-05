Charla entre Papa León XIV y Cristóbal López: esto le dijo Prevost al cardenal

Cristóbal López, cardenal y arzobispo salesiano de Rabat, español, pero nacionalizado paraguayo, contó que cenó con el recientemente electo Papa León XIV tras el cónclave, en el que abordaron varios temas, como la elección del nombre.

“Yo tuve el gusto, el honor y el privilegio de estar en su mesa, éramos seis, él se puso en una mesa y empezó a llamar: ‘vengan, que yo no quiero estar solo’, y yo estaba por allá cerca y me tocó, y fue casi sin buscarlo, absolutamente de una manera espontánea”, detalló.

Agregó que estaba un cardenal asiático de la India, un chileno de América, un serbio de Europa y él que podría representar a África, solo faltaba Oceanía. “Estaba también el Camarlengo de los cardenales, que es el que dio la noticia del fallecimiento del Papa Francisco”, relató.

Dijo que los seis estuvieron cenando juntos en una cena larga, ya que habían llegado muy a tiempo y la cocina no estaba totalmente preparada, así que charlaron durante mucho tiempo mientras llega el servicio de la cena.

Motivo del nombre León XIV

Sobre lo que motivó al nuevo Papa elegir el nombre de León XIV, respondió que Robert Prevost les explicó que se debe principalmente a dos motivos, uno de ellos relacionado con León XIII, quien publicó la encíclica Rerum Novarum.

“Este Papa León XIII, de finales de siglo XIX e inicios del XX, fue el que publicó la encíclica Rerum Novarum, que es el primer documento de lo que constituye hoy día modernamente la doctrina social de la Iglesia”, detalló.

Aclaró que si bien la doctrina social de la Iglesia Católica era algo de lo que ya se hablaba, el Papa León XIII fue el primero que habló del trabajo, de las condiciones de trabajo digno, y de la paz y de la guerra y de muchos temas sociales, políticos, laborales y esa derivación social es la que Robert Prevost quiere mantener o darle importancia.

“La segunda es más curiosa, resulta que León XIII nació en un pueblo en el que había una comunidad agustina y él creció en contacto con estos religiosos agustinos, estuvo muy relacionado este Papa con los agustinos y el Papa actual, León XIV, es agustino, de una congregación basada a partir de los escritos y la espiritualidad de San Agustín, aunque no fue él el que la fundó directamente, pero le llaman Orden de San Agustín”, señaló.

Robert Prevost y su cercanía con Francisco

Debido a su devoción por San Agustín, Cristobal López contó que incluso a Robert Prevost se le ocurrió elegir el nombre de Agustín, pero lo descartó porque lo consideró muy grande para él. “También nos dijo que había pensado en tomar el nombre de Agustín, pero seguramente le pareció demasiado grande, ¿no? Es como si yo quisiese llamarme Juan Bosco”, aseveró.

López explicó que si bien ningún papa es sucesor del anterior, solamente de San Pedro, todos los papas dan continuidad a Cristo y su evangelio y a toda la experiencia de la iglesia a lo largo de los siglos, que es lo que se llama la tradición, pero por su carácter diferente, no necesariamente siempre le dan continuidad al pontificado anterior.

En ese sentido, contó que este Papa fue nombrado primero administrador apostólico y luego obispo por Franciso, luego Vergoglio lo llevó al Vaticano a trabajar en el dicasterio de los obispos, donde le hizo cardenal y el cual dentro de los cardenales le hizo estar en el pequeño grupo de los que se llaman cardenales obispos, donde está el decano y el vicedecano.

“Es una persona que ha estado marcada por Francisco en todo este itinerario en sus 10 últimos años, y yo creo que eso se tiene que notar. Lógicamente, muchas de las cosas que se han iniciado durante este pontificado de Francisco están incompletas, porque eran procesos que se iniciaban y lógicamente los continuará con mayor o menor fuerza, unos antes que otros, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo, pero yo estoy convencido de que le dará continuidad”, sostuvo.

López destacó la influencia del Espíritu Santo

Cristóbal López destacó que se sintió la influencia del Espíritu Santo el cónclave, y la describió como una experiencia profundamente humana y profundamente divina al mismo tiempo.

“Hemos sido nosotros quienes hemos votado, pero al mismo tiempo, hemos notado, la influencia verdadera del espíritu santo porque es casi inexplicable humanamente como en tan poco tiempo, en menos de 24 horas, hemos podido converger sobre una misma persona”, sostuvo.

Señaló que si bien se puede tener contactos personales, preguntar y hablar, no hay discursos públicos, no hay preguntas, simplemente se entra a la Capilla Sixtina y ahí pasan todo el rato prácticamente en oración y en reflexión.

“Dura mucho, 133 participantes, solamente el hecho de depositar el voto, uno por uno, lleva más de media hora y luego el conteo de los votos y el escrutinio de los votos lleva una hora entera”, señaló.

El nuevo Papa es de la A. S. Roma

Agregó que el juramento que hacen es duradero, es para siempre, de lo que pasa adentro, de cuántos votos ha habido, de quién ha dicho algo, por lo que no pueden contarlo, a no ser que el propio Papa lo autorice.

Indicó que no conoció a Robert Prevost fuera de El Vaticano, en el sínodo de la sinodalidad que ha durado mucho, porque tuvieron dos asambleas generales de un mes entero, el mes de octubre del 23 y del 24, donde hablaron varias veces.

“No es que hayamos tenido un conocimiento profundo, ni una amistad especial, pero sí conocernos, nos conocíamos el uno al otro, lo digo porque aún ahora yo no he podido conocer a todos los cardenales electores, todos vestimos igual, solamente cambia la cara y es muy difícil hacerse una idea de quiénes es quien y son nombres raros algunos”, afirmó.

Contó que si Dios le da vida y la oportunidad, volvería a Paraguay para saludar a sus amigos.

También fue consultado sobre si habló de deportes con el nuevo Papa, y respondió que aprovechó la cena para consultarle sobre el tema.

“En Perú no sé de qué equipo es. Pero en Roma es de la Roma. Y no de la Lazio. Así me dijo él, yo no creo que eso caiga bajo el secreto del cónclave”, concluyó entre risas.