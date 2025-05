Santa Rosa: pobladores llevan cinco años reclamando construcción de puente, dicen

Hugo Maidana, poblador de la compañía Santa Lucía, manifestó que junto a un grupo de vecinos acudieron a la última sesión ordinaria de la Junta Municipal santarroseña para reclamar una vez más la construcción de un puente que vienen reclamando desde hace cinco años aproximadamente.

“Tenemos una situación donde desde hace mucho tiempo venimos planteando a las autoridades municipales la edificación de un viaducto; la solicitud se debe a que el actual puente es muy precario y pone en riesgo la integridad de las personas que circulan a diario”.

Además, mencionó que la obra está presupuestada en la Municipalidad en poco más de G. 300 millones, pero desde hace varios años está estancada en la Junta Municipal con diferentes argumentos. La excusa que utilizan ahora para seguir dilatando es la necesidad de un estudio de impacto ambiental, cuando en el lugar ya existe un puente desde hace varias décadas.

“Nos dicen que es necesaria la realización de un estudio de impacto ambiental a través del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). En el lugar no se tocará nada, no afectará ni un cauce hídrico, solamente quieren seguir dilatando; acá no debería existir bandería política, ya que son muchas familias que se verán beneficiadas, incluso productores que tienen que sacar a diario sus productos”, explicó.

El intendente de Santa Rosa, Misiones, Rubén Jacquet (PLRA), señaló que ya había solicitado a la Junta Municipal la declaración de emergencia de tal manera a acelerar el proceso a pedido de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP); de lo contrario, solicitan el estudio de impacto ambiental. Para evitar eso, la salida es la declaración de emergencia.

“El pedido se remitió a la Junta, pero la bancada colorada es la que pone obstáculos exigiendo el estudio de impacto ambiental sobre un arroyo de cinco metros de ancho. Pero, según la última información que tengo, es que los concejales cambiarán su postura y realizarán la declaración de emergencia para poder avanzar con el proyecto”, manifestó.

