“Por orden superior” y sobre la marcha, suspenden acto cultural de icónico local sobre Palma

El local comercial Bazzar Calzados denunció que por “orden superior” tuvieron que suspender un evento cultural que tenían planeado para hoy y mañana, que ya tenía autorización municipal.

“Nos suspenden el evento sobre Palma del 13 y 14, por motivo del Congreso de la FIFA 2025, a realizarse en nuestro país, de forma arbitraria, ¡24 horas antes nos dicen que no se podrá realizar! Aun con la autorización correspondiente en manos y con conjuntos musicales y grupos de danzas contratados“, denunciaron.

Indignados, los responsables del local lamentaron que incluso varios artistas y artesanos habían invertido tiempo y dinero para poder estar en el lugar y ofrecer sus productos por el Día de la Madre y de la Patria.

“Además, artesanos que invirtieron para tener mercadería para vender para el Día de la Madre, no se les consideró. Lamentamos profundamente la situación. Seguimos viviendo en un país que lo acordado aún con papeles y firma de ‘autoridades’ correspondientes, no vale nada. ¡Un país del improviso donde la ley del mbarete sigue muy vigente! ¡No hay derecho, no hay consideración!“, denuncian.

Local decora la esquina sobre Palma

El local Bazzar Calzados es ya reconocido por decorar la esquina de la calle Palma en la que está ubicado, en su intersección con la calle Ayolas.

Siempre con colores llamativos, esta vez, por las fiestas patrias, colocaron ñandutíes en la parte superior de la calle.

Esto es aprovechado por varias personas que pasan por el lugar para hacerse fotos.

La decoración de la zona es reconocida y siempre coordinada con la municipalidad, además de ser cien por ciento financiada con fondos del local.