¿Y las personas con discapacidad? Veredas de Asunción distan mucho de ser inclusivas

La imagen de Don Julián Garcete fue tomada el martes, por ABC Tv, cuando el señor no vidente, con su bastón blanco intentaba abrirse paso por la vereda de El Paraguayo Independiente, al costado de las cuatro plazas ubicadas frente al Cabildo, donde hace 214 años se logró la Independencia Nacional. Reflejo de lo poco inclusivas que son, para personas con discapacidad, las aceras de Asunción.

El hombre iba sorteando obstáculos de todo tipo. Desde los cascotes existentes en la veredas rotas hasta, por un lado las rejas con que se cerraron las plazas y, por el otro, automóviles que se estacionan allí y dejan la vía aún más angosta.

“Nuestra ciudad está cada vez peor. No tenemos buenos transportes públicos, hay inseguridad”, dice Don Garcete. ¿Y las veredas? “Las veredas son pésimas, no solo para los que tenemos problemas en la visión, también para los demás, que caminan por acá; están todas rotas”, señala. “Acá no hay nada”, remata.

Alrededor se observan veredas rotas, como en casi todas las aceras del casco histórico de Asunción, que además tienen vidrios rotos, basura y obstáculos de todo tipo, careciendo mayormente del pavimento táctil, recomendado por la misma municipalidad.

Hay leyes y ordenanzas para fomentar la inclusión, pero no se cumplen

La situación es reflejo del desinterés de autoridades nacionales y de la Municipalidad de Asunción, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), en tener espacios públicos más inclusivos.

El primer informe temático de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre derechos de las personas con discapacidad, publicado esta semana, remarca sin embargo como un avance, que Paraguay promulgó las leyes 4934/2013 y 6057/2018, que regulan la accesibilidad física, asegurando el acceso a lugares públicos y servicios de transporte para personas con discapacidad acompañadas de perros guía o de asistencia.

También está la ordenanza 115/2023 de la Municipalidad de Asunción, que en su artículo 22 señala: “todas las veredas en el Municipio de Asunción deberán permitir la accesibilidad urbana a todas las personas por igual, y deberán contar obligatoriamente con pavimento táctil y las rampas peatonales necesarias”. Todo, en los papeles; letra muerta.

Lo que dice la CIDH sobre Paraguay y personas con discapacidad

El primer informe temático sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se titula “La situación de los derechos de las personas con discapacidad en las Américas”.

En 306 páginas, se menciona 52 veces la palabra Paraguay y se reúnen principalmente los reportes de instituciones públicas. Por ejemplo, remarcan la implementación del Plan de Acción Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), y se citan leyes promulgadas, como las que regulan la accesibilidad física a lugares públicos y servicios de transporte; y políticas públicas en salud, educación y trabajo.

Pero entre las conclusiones, la CIDH insiste en que “las personas con discapacidad en las Américas enfrentan un proceso de desigualdad y exclusión históricos que consiste en dinámicas sociales e institucionales, reflejada en leyes y políticas públicas que impiden el acceso y ejercicio efectivo de sus derechos”.

“Estas barreras son consecuencia de la discriminación estructural que concibe la discapacidad como ´patologías´ individuales de cuerpos divergentes que deberían, de alguna forma, ser ´reparados´ o apartados”, añade.

Eliminar barreras físicas; indispensable para garantizar derechos de personas con discapacidad

“La CIDH reconoce que el derecho a la accesibilidad es fundamental para garantizar los demás derechos humanos de las personas con discapacidad. La discriminación que enfrentan radica en las barreras físicas en entornos urbanos y rurales, así como en el transporte, comunicaciones, educación, trabajo, salud, justicia y participación política, entre otros”, indica la comisión.

“También se enfrentan a barreras actitudinales debido a estereotipos y prejuicios. La accesibilidad como principio transversal y como derecho específico implica modificar el entorno para eliminar estas barreras y permitir que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones. Sin acceso igualitario a todos los ámbitos de la vida, la inclusión y el ejercicio de derechos son imposibles”, advierte la CIDH.