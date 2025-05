Sumarían a actuaria judicial tras audios comprometedores sobre manipulación de ADN en Coronel Oviedo

En varios audios que fueron enviados por WhatsApp, la actuaria judicial Mirta Estigarribia dice textualmente: “Decile al señor que venga a hablar conmigo si quiere ganar su caso, o si no, yo misma le haré perder”, dando a entender que, si no se llega a un acuerdo con ella, estaría articulando para que la sentencia salga en contra del denunciado.

Lea más: Corte ordena auditoría a juez que benefició con medidas a supuesto pirata del asfalto

En otro audio, se le escucha decir: “También podemos atajar este acá, acá podemos atajar para que no venga nadie más, podemos atajar, tiene su lado, ya sabés luego cómo es”, esta última parte entre risas, dejando entrever que la manipulación de los resultados judiciales se puede manejar al antojo de los mismos.

Por último, en otro audio dice: “Buenos días, doctor. Ese caso para mí ya no va a ir más adelante, porque, luego, la señora es pobre, no va a tener dinero para pagar. No es porque la Corte le va a dar; igual tiene que pagar y, por lo tanto, es difícil que le salga más. Por este año no creo que le salga más porque tiene que tener plata. Nadie, ni un laboratorio, va a venir acá en Oviedo si es que es gratis. Pero te cuento que va a ser difícil, pero te cuento: si es que viene, hay otra vez lado para solucionar”, dice en forma tajante, asegurando que tiene el poder necesario para beneficiar totalmente a una persona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El abogado Hernán Giménez dijo que, como Colegio de Abogados de Coronel Oviedo, desde 2021 vienen realizando varias denuncias contra la misma funcionaria por varios hechos de irregulares en algunos casos que cayeron en sus manos, pero nunca fueron resueltas. Indicó que la mujer había sido reubicada en el Juzgado de Caaguazú, pero rápidamente fue nuevamente trasladada a la ciudad de Coronel Oviedo y siguió con su misma forma de actuar.

Lea más: Abogado denuncia rosca corrupta que opera en Caaguazú

Intentamos comunicarnos con la funcionaria judicial Mirta Estigarribia. Sin embargo, tras varias llamadas que realizamos a su número de celular con terminación 366, nos atendió una mujer que se limitó a decir que es la hermana de la ahora denunciada. Al ser consultada sobre cómo se está llevando el caso, en tono notablemente molesta, dijo que no maneja ninguna información y que no puede dar declaraciones sobre el caso.

Lea más: Fiscalía no avanza en investigación y “significativamente corrupto” sigue en campaña por todo el país

La presidenta de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, Sandra Porto, manifestó que la misma ya fue sumariada y apartada del cargo sin goce de sueldo. Señaló que el caso fue remitido a la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial y que actualmente está siendo estudiado por el propio ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia.

Agregó que una vez que se obtenga la resolución, el caso será remitido al Ministerio Público para su investigación.