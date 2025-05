San Antonio: mujer picada por alacrán denuncia que esperó casi dos horas para ser atendida en el centro de salud

SAN ANTONIO. Una mujer que fue picada por un alacrán denunció que tuvo que esperar casi dos horas en el centro de salud local para ser atendida. Dijo que la médica de guardia de Urgencias no se encontraba en su lugar de trabajo. Agregó que solo después de viralizar un vídeo de la ausencia de la doctora en el sector fue atendida por la propia directora del nosocomio. Sin embargo, la titular del ente dijo que RR.HH. no registra ausencia de médicos, pero que el profesional de turno no estaba en el consultorio.