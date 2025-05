Temporal destruyo cultivos de mandioca en Santa Rosa, Misiones

La integrante de la Comisión de Desarrollo y Fomento San Roque de Santa Rosa Misiones, Marta Pavón, indicó que el temporal causó daños irreparables en la producción agrícola; el 90 % de las plantaciones de mandioca, que servían de sustento a las familias campesinas, se perdieron. La siembra es realizada de forma anual con fines comerciales y de consumo, explicó.

Después del último temporal, más de 300 familias se quedaron sin este importante rubro de renta.

“Llorando y con mucha impotencia subían las imágenes de sus mandiocas destruidas en los grupos de WhatsApp”, explicó al referirse a los agricultores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Meteorología anuncia lluvias dispersas desde mañana

Mencionó que las raíces de las plantas fueron arrancados por el viento y quedaron en la intemperie y, si no se arranca, en dos o tres días, se echará a perder. Al no existir mercados donde ubicar el producto, o porque los comerciantes no quieren pagar un precio justo, el productor posiblemente se resigne a ver cómo se pudren las mandiocas, que con mucho sacrificio cultivaron.

“Existe mucha gente que busca sacar provecho de la situación y quiere pagar mucho menos de su valor real”, lamentó.

Ausencia del MAG

Pavón señaló que dudan de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) les asista, ya que desde hace mucho tiempo está ausente en el departamento de Misiones. Su titular, el ministro Carlos Giménez, nunca atendió el pedido de los productores de Santa Rosa Misiones; prefiere gastar los recursos de las instituciones en capacitaciones, que no arrojan ni un tipo de beneficio a las familias dedicadas a la producción del campo, indicó.

Los ministros anteriores, por lo menos, asistían cuando había pérdidas por tormentas, añadió.

“Con este ministro no hay nada, ni siquiera semillas, y lo digo con propiedad porque me fui y hablé con el ministro actual; le llevé proyectos para apoyar a los productores de hortalizas, pero no conseguí nada”, dijo.

Finalmente, Marta Pavón mencionó que buscarán apoyo de la Gobernación de Misiones. En los próximos días presentarán un pedido de asistencia al gobernador Richard Ramírez (ANR), y después verán a qué otra institución acudir en busca de ayuda para los afectados por el fenómeno climático, indicó.

Lea más: Instan a la vacunación ante repunte de influenza