Alumnos toman colegio General Aquino de San Pedro y reclaman obra que quedó a medias

Estudiantes del Colegio Nacional General Aquino de la ciudad de General Aquino, departamento de San Pedro, tomaron la institución esta semana como medida de protesta para ser escuchados por las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y por la Municipalidad local.

Fabiola Fernández, presidenta del Centro de Estudiantes, explicó que en diciembre del año pasado, la Municipalidad inició obras en el pabellón principal del colegio, con fondos de lo que anteriormente era Fonacide y ahora es el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae).

Los trabajos continuaron hasta febrero, pero luego pararon sin explicación, dejando la infraestructura en estado de mayor peligrosidad que antes de comenzar la obra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea: Sigue toma de escuela en Nueva Germania y mañana se movilizarán en Lima para exigir reposición de rubros

Dejaron el colegio peor que al principio

La estudiante explicó que habían sido adjudicados con un proyecto para la reparación del techo de este pabellón principal, pero los obreros destecharon todo el lugar y volvieron a techarlo, pero dejaron la infraestructura en pésimas condiciones, con tres salas destruidas, la secretaría, la dirección, y la sala de profesores.

Es decir, quedaron más perjudicados que al comienzo de la obra, teniendo en cuenta que ya no pueden usar ese espacio. Ni siquiera el circuito cerrado que tenían puede funcionar, pues en ese pabellón ya no hay energía eléctrica.

En otras áreas del colegio, los pisos también están en pésimo estado, y las paredes son inestables y totalmente inseguras para los estudiantes.

“Técnicamente, las salas del colegio están inhabitables para desarrollar clases”, dijo la presidenta del Centro de Estudiantes, quien añadió que hay escombros por todas partes y hasta transitar por el patio es peligroso.

Solo aceptarán soluciones con documentos

Ante la imposibilidad de utilizar su colegio en forma y la falta de respuesta concreta de las autoridades, decidieron hacer esta manifestación. A partir de ahora, advierten que ya no aceptarán respuestas verbales, sino solo soluciones con documentos. Hasta que no lleguen las respuestas concretas, el colegio seguirá tomado y no retrocederán, dicen.

Lamentaron que es un peligro estudiar en este centro educativo, que se encuentra en el centro de la ciudad de General Aquino y es de referencia para el departamento de San Pedro.

Lea más: Comunidad educativa de Nueva Germania toma escuela ante desinterés del MEC