San Estanislao: piden la construcción de un baño sexado en un colegio rural

La denuncia menciona que los padres de familia, conjuntamente con la dirección del colegio, vienen realizando las gestiones con los organismos pertinentes, ya sea en la Municipalidad, la Gobernación y en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con el propósito de conseguir la edificación de un nuevo sanitario, pero que hasta la fecha no han logrado el objetivo.

En ese contexto, el director de la institución, profesor Ever Medina, aseveró que urge contar con este indispensable servicio en el colegio, atendiendo que los estudiantes ya no quieren utilizar el viejo sanitario con que se dispone en el lugar, debido al deterioro de la infraestructura, que ya no está en condiciones para su utilización, explicó.

Referencia de la institución

Por otra parte, manifestó que la institución cuenta con más de 30 alumnos desde el 7º grado hasta el 3º curso. Para las tareas académicas están disponibles cuatro aulas, una sala de secretaría, una dirección y un salón grande, que actualmente se está utilizando para el programa “Hambre Cero”, que se implementa desde este año.

Sin embargo, insistió en que el principal problema que afecta a la sede educativa es la falta de un baño sexado, que desde hace mucho tiempo se viene solicitando.

Madre de familia coincide con el pedido

Sobre el mismo tema, una de las madres de familia, Otilia Jaime, dijo: “estamos necesitando el baño de manera urgente, porque hace muchos años que está en estas condiciones, haciendo que muchos de los alumnos se vean obligados a ir a la casa de los vecinos para realizar sus necesidades fisiológicas, por lo que estamos bastante preocupados por la situación, que indudablemente debería interesar a las autoridades de las diferentes instituciones, especialmente al Ministerio de Educación”, concluyó.

Asimismo, un alumno del 7º grado, Nelson Florentín, dijo que, por el estado en que se encuentra el sanitario, están solicitando a la Intendencia Municipal de Santaní o a la Gobernación de San Pedro, la construcción de un nuevo sanitario para la comunidad educativa, que desde hace varios años vienen reclamando, refirió.

Imposibilitado para este año

Al respecto, contactamos con el intendente municipal de esta ciudad, Agustín Ovando (ANR, oficialista), para preguntar si existe la posibilidad de invertir en esta obra, a lo que respondió que para este año será imposible cumplir con este pedido, teniendo en cuenta que tanto el municipio como la Gobernación de San Pedro están autorizados para priorizar la construcción de cocinas-comedor en las instituciones educativas, a no ser que el Ministerio de Educación se encargue de costear el gasto de la obra, indicó.

Inversión en el colegio

En otro momento, reveló que el año pasado la Municipalidad de Santaní realizó varias mejoras edilicias en esta institución educativa con el objetivo de que este año se iba a continuar con las inversiones, incluido el baño del colegio, pero con el cambio en la utilización de los recursos, todas las municipalidades quedaron sin la posibilidad de invertir en este tipo de obras, a excepción de los trabajos relacionados con el programa “Hambre Cero”, pero que de toda forma se estará viendo con el MEC la posibilidad de dar una respuesta al pedido, explicó.