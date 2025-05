Sol Chávez fue “conejillo de Indias”, lamenta la madre

La odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química farmacéutica Sandra Natalia Hermosa fueron condenadas a 4 y 3 años de cárcel, respectivamente, por el homicidio culposo de María Sol Chávez Franco, ocurrido en abril de 2021. La universitaria de 22 años falleció a causa de una sobredosis de flúor, recetado y preparado por las acusadas que afrontaron tres juicios en esta causa. “Para nosotros es un logro, puesto que a cuatro años y un mes de la muerte de María Sol y hemos avanzado. Pero esto es solamente un paso, gracias a que fuimos a encadenarnos en el Palacio”, manifestó la mamá, María Edith Franco.

Explicó que la pena máxima era de cinco años, por negligencia, pero solo podían llegar a ella en el primer juicio oral que quedó sin efecto. La mamá señaló que las protestas de ella, su marido, familiares, amigos y miembros de la Asociación Honor y Vida ejercieron presión para conseguir la condena.

“Vamos a continuar porque esto no va a terminar acá, vamos a seguir nuestra lucha”, garantizó. La madre consideró que es probable que las condenadas apelen, considerando los alegatos presentados ayer.

“Sus alegatos estuvieron terribles, cada una presentó sus objeciones y entendemos que va a ser una lucha larga todavía, porque escuchamos de todo ayer, queriendo culpar a otros de la causa de muerte, pero ellas fueron las únicas culpables”, manifestó.

Agregó que su familia nunca va a superar la muerte de María Sol y siempre estará en su corazón y el de todos los que la conocieron.

“No siento que mi hija haya muerto porque le tenemos en nuestro corazón en todo momento, ella se hace sentir siempre. Su sonrisa, su alegría... Está presente en nuestro corazón por siempre”, expresó.

Señaló que debido a ello, con su marido seguirán luchando para conseguir justicia. “La forma en que mi hija murió... Sufrió muchísimo antes de morir, digo que es una mártir, no sé qué es lo que la odontóloga hizo con ella, creo que fue objeto de investigación para ella querer darle el flúor y a ver qué causaba en su diente... Fue su conejillo de Indias, porque ella no se presentó a auxiliarle, no nos dio explicación hasta hoy en día de que lo que quiso hacer con Sol, verle sufrir a mi hija para mí fue imperdonable", enfatizó la madre.