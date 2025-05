Conflicto tras la derrota de un vicepresidente de seccional colorada en elección para la ACE en una escuela de San Antonio

La simple conformación de la Asociación Cooperadora Escolar (ACE) en la Escuela Básica Nº 3.445 y el Colegio Nacional Isaac Cabrera, del barrio Acosta Ñu de la ciudad de San Antonio, generó un grave conflicto.

El 9 de abril último se realizó la asamblea eleccionaria en el local de la institución, con la presencia de funcionarios de la oficina de la Justicia Electoral en San Antonio, y resultó ganadora la Lista A, encabezada por Vicenta Mendoza, quien obtuvo 90 votos. Su contrincante, Denis Leguizamón (Lista B), obtuvo 65 votos.

Posteriormente, tras la redacción del acta de proclamación, se solicitó el reconocimiento de la nueva comisión a la supervisión administrativa de la localidad de Villeta, pero la supervisora, Inés Ruiz Díaz, emitió un dictamen desfavorable y recomendó una nueva asamblea.

La supervisión cuestionó varios puntos, como el padrón, que supuestamente estaba adulterado; que la elección del Tribunal Electoral Independiente (TEI) no contaba con las firmas; y que tampoco fue presentado el acta de proclamación con todas las firmas.

También cuestiona a la presidenta electa, Vicenta Mendoza, por ser abuela y no madre del alumno. Añade que debe presentar un documento del juzgado para avalar la tutela o la guarda del alumno.

“Presentamos todos los documentos. Llevé aval de Codeni y una nota por escribanía de que mis nietos quedan a mi cargo. Es más, el documento del notario público se aceptó para la asamblea, que es la autoridad máxima, pero acá solo existe una persecución hacia mi persona para no estar al frente”, expresó Mendoza.

Señaló que incluso se implementó el sistema D’Hondt para la conformación de la nueva agrupación de padres de la institución.

Afirmó que desde un principio se cuestionó su candidatura, porque exige transparencia y control para el buen uso de los recursos públicos y de la institución por el bienestar de los alumnos.

Los padres recurrieron a la Dirección Departamental del MEC en busca de una solución, porque la ACE es solo un ente que colabora para introducir mejoras y ejercer un control estricto de los recursos, y sus miembros no tienen sueldo alguno. Sin embargo, también les cerraron las puertas, denunciaron.

Reunión general

En la mañana de hoy, miércoles, la supervisora Inés Ruiz Díaz y la directora de la escuela, María Magdalena Mendoza Acosta, convocaron a una reunión general para explicar la situación planteada con la nueva comisión directiva de la ACE y las razones por las que se recomienda llevar a cabo otra asamblea.

Los padres rechazaron la posibilidad de realizar otra elección, debido a los gastos que genera. Argumentaron que la mayoría de los padres de familia son de escasos recursos económicos y que deben trabajar.

“Acá solo se busca una nueva elección para darle otra chance al otro candidato, que es un activista del Partido Colorado. La comunidad educativa no permitirá que políticos se involucren en las actividades escolares”, expresó Mendoza.

Dijo que recurrirá a la justicia para validar la asamblea y dirigir la comisión, debido a que la comunidad educativa la designó presidenta.

Por su parte, la supervisora administrativa indicó que no tienen nada contra la comisión electa y mucho menos contra la presidenta. Dijo que solo exigen las documentaciones adecuadas para reconocer a la agrupación.

“No tenemos nada en contra de la ACE, solo estamos exigiendo que se cumpla la ley. Si la presidenta lleva los documentos que demuestren la tutela, mediante una resolución del juzgado pertinente, se le reconocerá”, expresó Ruiz Díaz.

Agregó que solo se emitió un dictamen en el cual se cuestionan algunos puntos y que se recomienda una nueva asamblea para así acelerar el reconocimiento y trabajar por la institución.

El asesor legal de la supervisión, abogado Rolando Álvarez, resaltó que la ley que protege a los niños y adolescentes es muy exigente, y que la tutela o guarda es exclusiva responsabilidad del juzgado, no una simple exigencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La supervisora otorgó un plazo de tres días hábiles para presentar los documentos exigidos para el reconocimiento.

Supuesta “ahijada” de diputado

La supervisora Ruiz Díaz es cuestionada por haber llegado a la supervisión con apoyo del diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC).

Según reiteradas denuncias de profesores, la supervisora no cuenta con perfil para ocupar el cargo, ya que, según el manual del MEC, se debe contar con experiencia en aula como maestro o catedrático de tres a cinco años, y haber ejercido la dirección de una institución por el mismo periodo. Son requisitos que Ruiz Díaz no reuniría.

Vicepresidente de seccional

Denis Leguizamón reconoció que es vicepresidente de la Seccional Colorada Nº 463 y que tiene un hijo en la institución. Aseguró que no se aferra al cargo de presidente de la ACE.

También acusó que la lista contraria a la suya tuvo el apoyo de un concejal liberal, Leandro León, que incluso estuvo en la institución el día de las elecciones.

“Yo no me muero por ser presidente de la ACE, solo quiero trabajar por la escuela, no importa el lugar. Pero como papá quiero que se hagan bien las cosas, y la señora Vicenta no puede ser presidenta, porque no es mamá y no cuenta con la tutela legal emitida por un juez competente”, expresó Leguizamón.

Dijo que el padrón fue violentado y que hicieron todas las denuncias en las instancias correspondientes.