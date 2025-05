Intervención a Nenecho: concejales cartistas embarran debate y defienden cuenta única

En la primera sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción, luego de conocerse el pedio de la Contraloría General de la República (CGR) al Ejecutivo, de una intervención a la administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), los cartistas maniobraron fuertemente para evitar el debate sobre ese asunto.

En tres ocasiones seguidas, los oficialistas bloquearon el intento de la oposición y la disidencia por tratar el asunto, abandonando la sala de sesiones para evitar que exista la cantidad de concejales requerida -diez y siete- para dar tratamiento a minutas verbales.

Los concejales Rosanna Rolón (ANR- independiente), Humberto Blasco (PLRA) y Álvaro Grau (PPQ) fueron los que intentaron introducir el asunto al debate, con los mismos resultados

La concejala Fiorella Forestieri pidió que se deje constancia en el acta de que los planteamientos de sus colegas no pudieron ser tratados solamente por la ausencia de algunos concejales que permanecían en los pasillos de la Junta, para evitar el debate. Ni siquiera al concejal oficialista Javier Pintos (ANR-cartista) se le permitió argumentar a favor de la pertinencia del planteamiento de sus colegas.

Pusieron en duda la salud mental del intendente

Luego de casi dos horas de sesión, la concejala Rosanna Rolón (ANR-independiente) aprovechó una minuta en la que solicitaba el arreglo de plazas para referirse, pese a los intentos por evitarlo, al pedido de intervención de la Municipalidad de Asunción, por parte de la Contraloría General de la República.

Rolón criticó en duros términos las expresiones públicas del intendente Rodríguez, tras conocerse el pedido de intervención y puso en duda su estabilidad emocional. “Nuestro intendente, en serio tiene un problema mental grave (...) Yo estoy preocupada por su conducta. Él es el intendente y tiene que ser vocero de las actividades y proyectos que realiza la Municipalidad”, expresó, pese a que le cortaron el micrófono.

La concejala Rolón insistió en la necesidad de que Rodríguez renuncie. “Él no está bien, necesita un doctor. Que renuncie si ya no tiene posibilidad de equilibrarse para poder desarrollar un plan. Quiero que se rehabilite y se ponga bien, porque es un ser humano, pero así no podemos andar dirigiendo una ciudad tan grande como la capital”, reclamó.

Contaminación de la interna colorada

El concejal Félix Ayala se refirió al pedido de intervención, criticó que el proceso esté “contaminado” por la interna del cartismo y lo calificó como un “canje 2x1”, en relación con el pedido de intervención de Ciudad del Este. “En la ANR un movimiento dijo ‘vamos a sacarle a Prieto (Miguel) porque no le ganamos y vamos a sacarle a Nenecho, porque no le ganamos en la interna, pero en las generales pierde. Es una decisión política”, cuestionó.

El liberal negó, en la línea de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad, la potestad de la Contraloría de solicitar la intervención de los municipios. “La Contraloría tiene que decir si corresponde que el Ejecutivo analice enviar a la Cámara de Diputados porque encontraron falencias administrativas. El contralor hoy dice ‘intervengan’, tomó una decisión política”, dijo y señaló que pese a estar de acuerdo, no considera que sea algo que corresponda a esa institución.

Ayala recordó que ya el año pasado, luego del dictamen de la Contraloría, con algunos de sus colegas pidieron la renuncia del intendente y luego la intervención de su administración, pero no tuvieron los votos. “Por qué (la Contraloría) no envió ya el año pasado eso al Ministerio del Interior, para solicitar en todo caso si correspondía la intervención o no”, dijo.

“Esperaron un momento propicio, que se junten las coyunturas para eliminarle al enemigo político del Este y para alinearle al amigo que no se alinea. La interna de la ANR se contaminó hace mucho tiempo con amenazas que sobrepasan los límites políticos. Hoy la amenaza es yo te meto preso”, expresó. “Este es un problema de Honor Colorado, por favor solucionen lo antes posible, porque acá en Asunción, la institución tiene que seguir”, agregó.

Convocaron al director de Administración y Finanzas

Por pedido de Félix Ayala (PLRA), la Junta Municipal aprobó una convocatoria al titular de la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF), Fernando Chávez, a la Comisión de Hacienda de la Junta para explicar personalmente la situación financiera de la comuna. En la sesión del 7 de mayo, Chávez envió a otros funcionarios en su nombre.

“Que venga el propio director y nos diga cuánto debemos, que prepare un informe de cuánto debemos en bonos. Que venga y nos diga si existe posibilidad de refinanciar esto, no con esta administración, para el que venga”, señaló.

“¿Se va a intervenir la ciudad? Nosotros tenemos que estar preparados, para Luis Bello, que va a asumir interinamente, para el que va a venir como interventor, o en el mejor de los casos, cuando vayamos a una elección. Tener cómo refinanciar los bonos, tener ya preparado un plan de déficit de caja, porque el que venga va a tener que solicitar”, reconoció.

El concejal pidió que el director Fernando Chávez presente a la Comisión de Hacienda una radiografía completa de la deuda financiera de la Municipalidad de Asunción.

Pidieron informes a la Intendencia

El concejal Humberto Blasco (PLRA) propuso y se remitió a la Intendencia y a comisiones para su discusión, una serie de pedidos de informes para conocer las actuaciones de la Municipalidad con respecto a las recomendaciones que en su momento hizo la Contraloría sobre la aplicación de la "cuenta única".

“Si el Ministerio Público ha solicitado o si el juzgado ha proveído alguna medida preventiva o cautelar de los efectos de la “cuenta única”, teniendo en cuenta que han tenido oportuna intervención y (el caso) está judicializado. Si la Intendencia Municipal ha recurrido judicialmente las conclusiones de la Contraloría General de la República, ante qué instancias, cuáles fueron las acciones promovidas y cuáles han sido los resultados”, cuestionó.

En su pedido de informes, también solicitó saber cuáles fueron las medidas tomadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría. Además, pidió conocer “toda otra medida promovida ante instancias administrativas, jurisdiccionales, del Poder Ejecutivo y el Legislativo”. Blasco pidió que la respuesta sea remitida directamente a la Comisión de Legislación para su rápido dictamen.

Blasco pidió la asistencia del Ministerio de Economía para el cambio de matriz del manejo financiero de la Municipalidad. “Que nos dicten las dinámicas contables, administrativas y financieras para poder migrar de la cuenta única a una múltiple, que tiene que ser de manera ordenada y responsable”, agregó.

Cartistas enfriaron derogación de la cuenta única

El concejal Álvaro Grau (PPQ), intentó sin éxito el tratamiento de una minuta por la que solicitaba la derogación de la ordenanza de la “cuenta única”. Sin embargo, logró que sus colegas admitan su envío a comisión de Legislación para su estudio y consideración.

En su argumentación, Grau dijo que la ordenanza de la “cuenta única” fue totalmente desvirtuada “cuando el intendente, en su reglamentación, pone totalmente lo contrario a lo que dice la ordenanza. Una reglamentación que un 31 de diciembre de 2019, supuestamente es emanada por la Intendencia Municipal y sale a la luz después del escándalo de las denuncias que hice por el mal manejo del dinero de los bono”, expresó.

Grau recordó que la Contraloría instó a la Junta a realizar lo necesario para evitar que siga el quebrantamiento de las normas, con la mala utilización de la figura de la cuenta única. En ese sentido, señaló que no solo se violan leyes con el uso del dinero de los bonos, sino también con el uso del dinero proveniente de retenciones, como el descuento a funcionarios, que debería ir a la Caja Municipal, entre otros.

“La única manera que tenemos nosotros de revertir esta situación de esta reglamentación es derogando esta ordenanza. Muerto el perro, se acabó la rabia”, dijo Grau y agregó que hay recursos que no son municipales que están siendo utilizando en la “cuenta única”.

Cartista defendió gestión de Nenecho

Miguel Sosa (ANR-cartista), uno de los pocos voceros del oficialismo que emitieron su opinión en la sesión, defendió la supuesta legalidad de las actuaciones del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista) en la utilización de la “cuenta única”.

Además, vaticinó un posible blanqueo de los diputados de su movimiento al intendente de Asunción. “Quién es el que no va a respaldar a su grupo político. Naturalmente que Honor Colorado va a respaldar a su grupo político, naturalmente la oposición va a respaldar a su sector. Cada cual va a defender políticamente a su sector, pero evaluamos objetivamente la falta de tal o cual intendencia”, agregó. En el caso de Asunción, Sosa reiteró que van a defender la gestión de Rodríguez en el uso de la cuenta única, “porque eso es legal”, concluyó.

El pedido de intervención de la administración municipal del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), solicitado por la Contraloría General de la República (CGR) al Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), fue remitido este mediodía a la Cámara de Diputados.

La cámara baja deberá incluir el pedido en la próxima sesión y expedirse en un plazo de quince días hábiles. De prosperar la intervención, el Poder Ejecutivo designará, dentro del plazo de 15 días, un interventor que ejercerá el cargo por 90 días. En un plazo máximo de 60 días después de concluida la intervención, deberá emitir un dictamen. Por mayoría absoluta (41 votos), los diputados deberán disponer la destitución o reposición del intendente.