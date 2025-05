Sectores mediáticos y políticos instalan que solo un sector es el malo, apunta Bachi

El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, fue consultado sobre varios temas, entre los que destacaron el pedido de intervención de las Municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, además del caso A Ultranza.

En el caso de la intervención de las Municipalidades, se le recordó que en setiembre del año pasado dejó en claro que si se pedía la intervención, él pediría la intervención de Ciudad del Este.

Sobre esas expresiones explicó: “Yo soy un férreo defensor de la institucionalidad y voy a evocar lo que dice el Papa León XIV. Hay ciertos sectores mediáticos y políticos que utilizan un lenguaje ideológico y hasta un poco faccioso. ¿En qué sentido? De instalar que solo un sector es lo malo y justamente es el sector que basureo en las últimas elecciones".

Seguido señaló: “Hay un ataque frontal contra tal intendente, en este caso de la capital. Pero, por otro lado, vemos que otro roba en Pandemia. Robó en Pandemia, corroborado, de un kiosco que se llama Tía Chela, pero a ustedes (prensa) no se sorprende”.

“Ustedes no se sorprenden que Miguel Prieto tenga a su sobrino y su sobrina contratado por él, nombrado por él. Eso se llama nepotismo, No lo que yo hice, porque no le contraté, no le nombre. Esas son medias verdades”, remarcó el senador.

Cuando se le mencionó que la Contraloría dijo que existen casos de corrupción en la Municipalidad de Asunción, el presidente del Congreso sostuvo. “No solo sobre Nenecho y Miguel Prieto, vamos a dejar a las instituciones que trabajen. Yo voy a estar mirando desde afuera qué hechos de corrupción salen. Nosotros tenemos que mejorar el ranking en el sentido de transparencia, no el de corrupción”.

Hacer lo que corresponde

Cuando fue consultado sobre el caso A Ultranza, el legislador solo se limitó a decir que la justicia tiene que hacer su trabajo.

“La Constitución de alguna forma establece eso, que los jueces y los fiscales hagan lo que corresponde. La no intromisión del sector político es fundamental para no entorpecer ese trabajo”.

“Esperamos celeridad en ese trabajo. A Ultranza fue un buen trabajo muy bien hecho por diferentes instituciones, que tuvo conclusiones todavía no definitivas. Así que vamos a estar observando y esperando que eso siga progresando”, agregó.

En otro momento se le preguntó qué medidas tomarían si las investigaciones arrojan más datos que impliquen al senador Erico Galeano, Bachi sostuvo que no hace futurología y que hay que dejar que la justicia trabaje. “Tenemos que mejorar en el ránking de transparencia y no en el de corrupción”.