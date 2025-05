El doloroso relato de la hija del hombre que murió tras ataque de pitbulls

Celso Gayoso, de 56 años, falleció tras ser brutalmente atacado por perros de la raza pitbull en la vía pública. Su hija, Daysi Gayoso, expresó su dolor e impotencia por lo ocurrido, reclamando que el hecho no quede impune. “Le destrozaron a mi papá”, reclamó.

El ataque se produjo cuando el hombre caminaba por las calles México, casi De los Pescadore, del barrio San Rafael, de Mariano Roque Alonso.

Según testimonios, al menos tres perros se habrían lanzado sobre él y otra persona luego de que sus dueños dejaran abierto el portón de la vivienda, una práctica que, de acuerdo a vecinos, es frecuente.

“Le destrozaron los dos brazos, las dos piernas”, denunció Daysi en conversación con la 1080 AM.

La joven también cuestionó la falta de acción de parte de las autoridades. “Vino la fiscala y no me dijo nada. Solo que le van a llevar a la morgue para hacerle una autopsia, como si no fuera obvio por qué murió”, reclamó.

Además, señaló que el mismo perro involucrado en el ataque habría salido nuevamente a la calle después del hecho. “Tengo un video donde se ve cómo el perro volvió a salir. Imaginate el peligro. Nadie puede pasar por ahí porque el perro sale cada rato”, lamentó.

Vecinos de la zona le comentaron que los mismos animales ya habrían atacado anteriormente a otras personas, aunque en esas ocasiones las heridas no fueron graves. Sin embargo, esta vez, el resultado fue fatal.

Los dueños de los animales

Sobre los responsables, la hija de la víctima expresó su desconfianza en que se haga justicia. “Algunos me dicen que ya le agarraron al dueño, pero no sé. Dicen que tiene plata. Y en Paraguay, cuando no tenés plata, no sos nada. No podés hacer nada”, criticó con dolor.

El caso está en manos del Ministerio Público, que deberá determinar responsabilidades y tomar las medidas correspondientes. Mientras tanto, la familia exige justicia y pide que se evite que tragedias como esta vuelvan a repetirse.