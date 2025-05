“Humanizar” a los perros es “agredir la naturaleza”, según adiestrador

Celso Gayoso (56) murió tras sufrir graves mordidas de perros y como parte del ataque también resultó gravemente herido Derlis Toledo (40) quien permanece internado en el Hospital de Trauma. El hecho se registró durante la madrugada de ayer en Mariano Roque Alonso.

Por este caso surgieron varios debates sobre el cuidado que se debe tener con los animales y al respecto, el adiestrador Reinaldo Vera Agüero puntualizó que está mal “humanizar” a los animales.

Según el profesional, la gente le “juzga” por su postura en contra de la “humanización” de las mascotas, como por ejemplo, festejarle cumpleaños, subirles a la cama o tratarlos como bebés.

“Agredir contra la naturaleza del animal”

También aseguró que la práctica de “humanizar” a los perros es “agredir contra la naturaleza del animal”. “Un perro teckel, salchicha, a comienzo de este año mató a un bebé de un mes en Rusia; humanizaron al perro. La gente me juzga cuando hablamos de la humanización, pero el perro no es un niño y mucho menos un pitbull”, detalló a la 1020 AM.

