Oro en Caapucú: Viceministro llama a la “cordura”

El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, instó a la “cordura y mesura” ante el anuncio del hallazgo de oro en la localidad de Caapucú. Aclaró que, hasta el momento, su institución no cuenta con datos certeros que permitan hablar aún de su potencial de explotación.

“Realmente, no tenemos mayores noticias. Nuestro equipo técnico fue a la zona para corroborar las manifestaciones del intendente, pero no tenemos certeza del material analizado ni del lugar exacto de extracción”, manifestó Bejarano.

El viceministro explicó que la visita busca acompañar técnicamente a las autoridades locales y recabar información que permita determinar la veracidad y el potencial minero en la zona.

Bejarano indicó que el director de Minería, acompañado de dos geólogos, se encuentra en el distrito con una nota formal solicitando datos que permitan cotejar lo anunciado con análisis en laboratorios certificados del Viceministerio. “El intendente todavía no respondió a nuestras preguntas. Voy a llamarlo para coordinar una reunión virtual o, de ser necesario, trasladarme personalmente”, afirmó.

No es novedad que hay oro en Caapucú

Bejarano explicó que la región de Caapucú ya cuenta con antecedentes históricos de este mineral precioso desde las décadas del 70, 80 y 90. “La duda de que la zona esté mineralizada no la tenemos. Ya existen pedidos de prospección e intereses diversos en la zona, como tierras raras y cobre”, comentó.

Sin embargo, aclaró que para avanzar hacia una posible explotación minera es necesario contar con información precisa del lugar de origen de las muestras. “Una vez identificada la ubicación exacta, vamos a tomar nuevas muestras para cotejar en laboratorios. Solo con resultados técnicos podremos hablar de una posible reserva”, explicó.

Bejarano remarcó que todavía no existe ninguna facultad legal para explotar el supuesto yacimiento. “Hay que analizar las cuestiones jurídicas, técnicas y las licencias ambientales. Ver si es un área solicitada, permisionada, y hacer todos los cotejos normativos. La explotación no se puede realizar sin cumplir con ese proceso”, subrayó.

Riesgos ambientales y llamado a la calma

Consultado sobre los riesgos ambientales, el viceministro insistió en que ninguna actividad minera está permitida sin la correspondiente licencia ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). “Lo que pretendemos es un desarrollo sustentable, sin vulneración al ambiente. Toda actividad debe realizarse de manera ordenada y con contratos que permitan sancionar a quienes incumplan”, afirmó.

Advirtió sobre el peligro de que la ciudadanía actúe impulsivamente ante las versiones no verificadas. “Instamos a que no se tomen las aseveraciones mediáticas como hechos consumados. No hay certezas de volúmenes, calidad ni cantidad. Quien pretenda hacer exploración debe usar los canales legales que establece la Ley de Minas y su decreto reglamentario”, recalcó.

Bejarano expresó su preocupación ante los efectos de la difusión del supuesto hallazgo de oro en la ciudad y la posibilidad de que personas intenten iniciar exploraciones. “Esto no es un juego. Requiere inversión, tiempo y respeto a las reglamentaciones mineras y medioambientales”, advirtió en entrevista con ABC Digital.

Resaltó que ya están en contacto con el Ministerio del Ambiente, para que no exista ninguna vulneración ambiental que pueda eventualmente ocasionar una catástrofe ambiental.

Finalmente, recordó los perjuicios ocasionados en el pasado por anuncios rimbombantes vinculados a hidrocarburos. “Eso no puede volver a ocurrir. El desarrollo minero es algo que queremos profundamente, pero lo haremos de manera responsable. La minería puede impactar positivamente en el PIB, como ocurre en los países vecinos, pero siempre con un respeto irrestricto a la normativa vigente, principalmente las relacionadas al ambiente”, concluyó.