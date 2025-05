Asunción: Nenecho se atrasa en pago de bonos, mientras pide nuevo préstamo

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), intendente de Asunción, comunicó oficialmente ayer a la Bolsa de Valores de Asunción S.A. y a la Superintendencia de Valores que el pago que debía realizar ayer 27 de mayo “será abonado en los siguientes 20 a 30 días corridos”.

En la misma nota, Rodríguez reconoce que este hecho generará el pago de intereses moratorios para la comuna. Estos intereses deberán ser pagados con dinero de los tributos de los asuncenos.

Lea más: Asunción: Nenecho busca otro préstamo de millones de dólares, según concejal

La nota tiene fecha de ayer 27 de mayo y está firmada por el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y por la secretaria general de la comuna, la abogada Cristina Signorino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a haberlo negado en varias oportunidades, la postergación del pago de muestra de la crisis financiera de la comuna, denunciada por concejales de la oposición. Su administración admitió, por presión de una orden judicial, una deuda financiera de US$ 242 millones. Solo de la emisión de bonos, de G5 a G9, la Municipalidad debe US$ 118 millones por el capital, además de otros US$ 98 millones por los intereses. En préstamos, Rodríguez debe US$ 25,5 millones a tres entidades bancarias.

Nuevo préstamo

En sus redes sociales, el concejal Álvaro Grau (PPQ) denunció este miércoles que la administración de Rodríguez pretende pedir un nuevo préstamo por US$ 35 millones. El concejal le dijo a ABC que en la última reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto, funcionarios de la propia Intendencia le dijeron a los concejales de la intención.

Grau señaló que existen rumores de que el pedido sería ingresado sobre tablas en la sesión de este miércoles o en la próxima semana. El concejal agregó que en la reunión de ayer, los funcionarios de la Intendencia no mencionaron siquiera el pedido de postergación del pago los bonos.

Lea más: Bonos G8: Nenecho justifica estancamiento de desagüe y “abre el paraguas” a retrasos

“Pero eso da cuenta de por qué están apurados (con el préstamo), porque ya pidieron que eso se postergue, porque no hay plata”, dijo Grau, quien dijo además dijo que el retraso en el pago de los bonos debe ser comunicado a la Junta Municipal.

Grau cuestionó que, a las puertas de una posible intervención y eventual destitución, la administración de Rodríguez esté queriendo endeudar nuevamente a los asuncenos, mientras pide postergar el pago de sus obligaciones.

“Es normal”, dice Torres

ABC Color intentó obtener la versión del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), del jefe de Gabinete, Nelson Mora y del director de Administración y Finanzas, Fernando Chávez, pero no obtuvo respuesta.

Lea más: Cartismo acelera proceso de intervención y con una extra conforman comisión

En tanto, el director de Asesoría Jurídica, Benito Torres, señaló que, aunque no estaba en su campo, este tipo de pedidos “es algo normal. Lo que se está difiriendo a 20 o 30 días es por la estimación de los ingresos nomás. No es nada grave, es una cuestión netamente financiera, de estimación de ingresos y egresos”, señaló.