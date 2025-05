“Por falta de claridad”, Paraguay rechaza acuerdo para lucha contra próxima pandemia

En la 78.ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en Ginebra (Suiza) del 19 al 27 de mayo de 2025, bajo el lema un mundo unido por la salud, Paraguay sentó la postura de no apoyar el nuevo instrumento internacional propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinado a la prevención, preparación y respuesta frente a pandemias.

El rechazo de Paraguay se basa en las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19, donde las respuestas globales carecieron de la solidaridad y equidad necesarias.

“Tanto Paraguay, como otros países, tuvimos la oportunidad de levantar la voz y de dar una votación. En esta ocasión, lo que remarcamos fueron los puntos que Paraguay cree que no estaban muy específicos dentro de este documento”, explicó la directora de Vigilancia de la Salud, Doctora Andrea Ojeda.

“¿Por qué Paraguay y otros once países no están de acuerdo? Porque no está completo el tratado. Supongamos que el virus o patógeno surja acá, esa parte no está bien claro dentro del tratado. No está claro jurídicamente y tampoco la equidad en la distribución en el caso de que después exista un tratamiento, tampoco está bien claro. Durante el año se seguirán realizando las tratativas para que eso mejore”, comentó el viceministro de Salud, José Ortellado.

Ambos dejaron en claro que el tratado recién se va a aprobar en la Asamblea del año que viene, siempre y cuando todos los países estén de acuerdo en todos los puntos.

“Ahora hay un tiempo de negociación y análisis para ir ajustando los puntos, que en nuestro caso, los tenemos muy bien determinados. En caso de firmarlo, luego tiene que pasar por nuestro Congreso”, señaló la doctora Andrea Ojeada.

Analizar palabra por palabra

En otro momento, el doctor Ortellado apuntó que la decisión de no apoyar pasó por la experiencia que se tuvo durante la Pandemia del Covid-19. “Con esa experiencia que tuvimos, no solo con las vacunas, sino también con tecnología, equipamientos médicos y medicamentos. Teniendo el dinero, había países que truncaban el envío de los equipamientos. Todo eso que vivimos lo estamos viendo palabra por palabra y estrofa por estrofa en este acuerdo”.

Ante la consulta de por qué el Paraguay no puede dar un paso al costado, como hicieron Estados Unidos y Argentina, entre otros, Andrea Ojeda explicó: “Somos parte porque nos regimos bajo las alertas epidemiológicas y sanitarias. El hecho que formemos parte de la Organización Panamericana de la Salud hace que nuestros canales de comunicación con los diferentes países sea un ida y vuelta continuo”.

Por su parte, Ortellado remarcó: “Hay países que tienen capacidad de investigación, tiene la capacidad de autofinanciarse y la capacidad de autosostenerse. Ese es un punto a tener en cuenta para futuras Pandemias o futuros virus que se podrían estudiar”.

“Nosotros seguimos lineamientos técnicos y científicos, pero tenemos nuestras sociedades médicas y tenemos también nuestros investigadores, nuestros profesionales de la salud, que toman decisiones nacionales”, finalizó la directora de Vigilancia de la Salud.