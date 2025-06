Expertos solicitan al TSJE una máquina de votación para demostrar que son hackeables

Luis Benítez, experto en tecnología, comentó que tomaron el desafío planteado por autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral, quienes solicitaron a expertos en ciberseguridad que demuestren dónde y cómo podrían ser hackeadas las máquinas de votación.

“Antes que nada, nosotros no somos de ningún grupo político, de ninguna ONG. Somos simplemente profesionales de informática, activistas dedicados a la profesión de ciberseguridad”, dejó en claro Luis Benítez.

A renglón seguido explicó: “En las últimas elecciones dijimos que las máquinas no son seguras en absoluto. Por todo el tema político que se generó, bajamos los decibeles, pero ahora volvemos a elevar la voz por la compra de las máquinas, señalando lo siguiente: No importa cuál sea el proveedor, las máquinas son hackeables. No importa si las listas son abiertas o cerradas, las máquinas son hackeables”.

Luis Alberto Mauro, director de la Comisión Electoral del TSJE, es quien desafió a los críticos de la ciberseguridad que expliquen cómo y en qué momento podrían ser hackeados los equipos. “Hace una semana que aceptamos el desafío y nadie se comunicó con nosotros”, sostuvo el experto en tecnología.

“Hoy metimos por mesa de entrada una nota solicitando la máquina, que fue adjudicada, por tres meses y les vamos a mostrar como puede ser hackeada. Nosotros nos mantenemos que, meter tecnología en el proceso eleccionario es sumamente riesgoso, por lo que se tiene que auditar todos lo que sucede antes, durante y después con las máquinas”, insistió.

Luego remarcó: “En ningún caso se tiene que depender de los resultados que la máquina imprima. Siempre tiene que haber una auditoría”.

Es una amenaza para la democracia

Ante la consulta de por qué decidieron hacer esto, Luis Benítez, comentó: “Porque, de alguna manera, el relato que plantea el TSJE está engañando a la población. Personalmente, afirmo que el TSJE es una amenaza para la democracia, porque mantiene un relato que no tiene sustento técnico ni científico”.

“Para nosotros tendrá un costo, pero en la nota dejamos en claro que será gratuito para el Estado paraguayo”, señaló.

En otro momento explicó que se pueden hackear esas máquinas sin que estén en el TSJE, sin que tengan conexión a internet. “Existen casos, que se analizan y estudian en ciberseguridad, donde determinados tipos de dispositivos fueron hackeados sin tener ningún enlace o conexión a nada”.

“Aparte de eso, se pueden hacer hackeos físicos, con acceso a la computadora y se puede cambiar todo”, amplió.

“Somos cinco personas los que nos identificamos y firmamos la nota. Pero somos mucho más de cinco que van a aportar y ayudar a demostrar que estas máquinas se pueden hackear”, concluyó.