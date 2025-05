TSJE: asesor insta a demostrar cómo se podrían hackear las máquinas de votos

Desde el jueves, tras la apertura de ofertas, el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene a su cargo el análisis de los oferentes que aspiran a distribuir 28.000 máquinas de votación por un valor de US$ 93 millones. Luis Alberto Mauro, director dela Comisión Electoral, indicó que ahora lo que hace el equipo técnico es analizar todos los documentos de las firmas, el curriculum de las empresas y muchos detalles más.

Estimó que en dos semanas, o tal vez un poco más, se iniciarán las pruebas de funcionalidad. El TSJE pondrá a prueba las cinco máquinas entregadas por cada oferente.

“Vamos a someter a cada máquina a una votación de 400 electores, ver su capacidad para soportar el calor, le vamos a someter a 45 °C calor por 24 horas, vamos a chequear las baterías que tienen que tener una duración de 12 horas en caso de que haya cortes de luz, de tal manera a que la votación no pare“, indicó sobre algunos de los aspectos técnicos que van a evaluar.

Solo los oferentes que pasan esas primeras pruebas, avanzarán en la licitación en la etapa de la apertura de sobres que contienen la oferta económica.

“Si no pasan la prueba técnica, ni siquiera vamos a abrir el sobre número dos, porque significa que no responde con los requisitos que exigimos para las elecciones”, manifestó.

Desafió a demostrar riesgos de ciberseguridad

Por otra parte, con respecto al temor que se impuso por miedos a vulnerabilidades en materias de ciberseguridad, el asesor del TSJE indicó que esas personas que hacen las denuncias deben responder a muchas preguntas.

Por ejemplo, dijo que deben explicar en qué momento se va a producir el hackeo, considerando que las máquinas no están conectadas a la red, no guardan los votos ni tienen disco duro. “Toda la información está en el boletín de voto, vos te acercás a la máquina, elegís a tu candidato, te lleva menos de 20 segundos, incluso la pantalla te pregunta si estás de acuerdo con lo votado y si das el ok, vos retirás y tenés la información que vos ciudadano verificas y depositás en la urna, ¿dónde lo que se va a producir el hackeo?”, planteó.

Mauro hizo énfasis en que contestaron desde el TSJE cada uno de los puntos señalados como deficientes en el llamado a licitación.

