Concepción: denuncian desaparición de un hombre de 44 años

De acuerdo a lo manifestado por Rita Doralice Fernández Portillo, de 28 años, su pareja Óscar de los Santos Ayala Brítez, de 44 años, salió de su domicilio ubicado en el barrio Villa Armando, de la capital del primer departamento, el lunes 2 de junio último. Eran las 17:00 aproximadamente y tenía como destino su lugar de trabajo, un local gastronómico y de eventos ubicado en el centro de la ciudad de Concepción.

Desde entonces no sabe nada de su pareja, porque no regresó a la casa, la mujer comentó que Ayala Brítez no tiene celular y que llevaba consigo su documento. Al momento de salir de su domicilio el hombre vestía una remera color azul, campera color negro con rayas color rojo, pantalón “jeans” tipo vaquero, calzaba championes de la marca “Nike”, color negro con blanco.

El desaparecido es de cutis trigueño, estatura mediana, constitución física robusta, cabellos corto, color negro, con barba y utiliza aritos en ambas orejas, según la denuncia presentada a la Policía Nacional.