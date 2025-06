Padres cuestionan falta de agua en escuela de Santa Rosa, Misiones

Mirna Casales, madre de una alumna de la citada casa de estudios, señaló que el viernes último participó de la reunión de padres. Se trató con preocupación la falta constante de agua potable dentro de la institución.

“Imagínense que ni siquiera hay agua para estirar la cadena de los sanitarios. Los niños tienen que aguantar el mal olor y la insalubridad que es sentarse en un baño sucio y tener que estar aguantando esa situación desde las 7:00 a 15:00, ya que tienen horario extendido”.

Asimismo, dijo que se sienten indignadas por lo que tienen que pasar sus hijos a diario.

“Indignadas nos sentimos las mamás por lo que tienen que pasar nuestros hijos. Imagínate que les agarre alguna infección a algunos de los chicos, y si sigue así, no va a pasar tanto tiempo para que ocurra. ¿Cuántos ya se habrán enfermado y no sabíamos, ya que muchas veces los chicos no dicen?”.

Al mismo tiempo, mencionó sentir impotencia porque las autoridades educativas y municipales no hacen nada, ya que la presidenta de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) es concejal municipal, Romí Ruggeri (ANR).

“Más aún siendo el representante de la escuela como padres, tiene que brindar lo mejor a nuestros hijos, y es por el bien de los niños y docentes de la escuela”, indicó.

Finalmente, dijo que darán un plazo hasta el jueves al intendente Rubén Jacquet para que solucione el inconveniente generado por la falta del vital líquido en la institución educativa. De lo contrario, los padres se manifestarán frente a la Municipalidad local.

Cuestión persistente

La concejal municipal y presidenta de la ACE, Romí Ruggeri, señaló que la falta del líquido vital en la institución es una cuestión persistente. La escuela tiene su tanque, pero depende de la red de distribución central y de la presión que pueda traer el curso del agua. “El día de hoy no se está teniendo ése inconveniente. No obstante, a veces el caudal de agua no es suficiente y se resiente la falta”, precisó

Asimismo, indicó que están esperando reunirse con el intendente para hablar sobre el tema, como también sobre la necesidad de efectuar podas de los árboles existentes en la institución, que están muy cerca del tendido eléctrico.

