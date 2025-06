Solo algunos ediles y funcionarios de Asunción cobraron este mes

En medio de la crisis financiera de la Municipalidad de Asunción, funcionarios protestan esta mañana y denunciaron que los ediles se vieron privilegiados y sí cobraron sus salarios. El concejal Álvaro Grau confirmó que solo algunos ediles percibieron sus haberes este mes.

“Yo no cobré, hay algunos que sí, otros que no. Supuestamente, cobran los que están cobrando por el Banco Nacional de Fomento”, manifestó.

Agregó que no tiene ninguna evidencia, pero se sospecha de que el banco estatal habilitó una línea de crédito, “un sobregiro”, a la municipalidad. Por ese motivo, presumió, los funcionarios que cobran a través del BNF sí recibieron sus salarios.

“Pero tampoco puedo asegurar porque no tengo documentos y si pedimos no los van a remitir nunca. Habría que esperar al interventor”, manifestó en ABC Cardinal.

El único camino es la intervención, señaló el concejal

Para el concejal de Asunción, los diputados no tienen motivos para rechazar el pedido de intervención a la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“Si se va a obrar con base en lo que se debe hacer, se tiene que intervenir. No me cabe en la cabeza que esto pueda derivar en otra cosa que no sea intervención, porque acá pues no hay indicios, hay pruebas. Los documentos hablan por sí solos”, enfatizó.

Así también, señaló que “Nenecho” siempre “miente”, entonces nunca se sabe el estado real de la Comuna capitalina.