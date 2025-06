Santa Rosa: director niega falta de agua en una escuela pública

El profesor Luis Ruggeri Galarza señaló que se enteró de la denuncia por presunta falta o escasez de agua en la escuela que dirige a través de una radioemisora de la ciudad de Santa Rosa, Misiones. Surgió después de una reunión realizada el viernes 6 de junio en el tercer grado, a cargo de la profesora Mabel Del Puerto.

Supuestamente una madre manifestó su inquietud porque en la escuela no hay agua y que a él no se le informó al respecto. Aseguró que este lunes “se desayunó” con la noticia al escucharla hablar en la radioemisora.

“Al respecto, lo que puedo decir es que esa es una información que no responde a la verdad, porque en la institución educativa, desde que el intendente municipal Rubén Jacquet (PLRA) instaló el tanque de agua, no se tiene ese inconveniente. Años anteriores sí se tenía esa dificultad, más aún en época de verano y durante el periodo en que la municipalidad estaba realizando el mejoramiento de la red de agua potable”, dijo.

Expresó que le extraña que la madre de familia, en lugar de pasar por la dirección para conversar con él, como director responsable de la institución, haya acudido a la radio a decir una información que no se ajusta a la realidad.

El caso

En la mañana de este lunes, Mirna Casales, madre de una alumna de la escuela Profesor Luciano Bordón, señaló que el viernes pasado participó de la reunión de padres. Durante la misma, se trató con preocupación la falta constante de agua potable dentro de la institución.

“Imagínense que ni siquiera hay agua para estirar la cadena de los sanitarios. Los niños tienen que aguantar el mal olor y la insalubridad que es sentarse en un baño sucio y tener que estar aguantando esa situación desde las 7:00 a 15:00, ya que tienen horario extendido”, dijo la misma.

Asimismo, indicó que se sienten indignadas por lo que tienen que pasar sus hijos a diario.

“Indignadas nos sentimos las mamás por lo que tienen que pasar nuestros hijos. Imagínate que les agarre alguna infección a algunos de los chicos, y si sigue así, no va a pasar tanto tiempo para que ocurra. ¿Cuántos ya se habrán enfermado y no lo sabíamos, ya que muchas veces los chicos no dicen nada?”.

Respuesta a denuncia de supuesta insalubridad

Con relación a la situación de insalubridad en los sanitarios, el profesor Ruggeri declaró que es una información falsa que no responde a la verdad, ya que se cuenta con una persona encargada de la limpieza.

“Lógicamente que la persona no estará las 24 horas porque tiene un rubro asignado por el MEC y tiene su horario de trabajo”.

De acuerdo con lo señalado por el responsable de la casa de estudios, donde acuden 700 alumnos, se cuenta con tres sanitarios sexados. Para el próximo año, a través de la microplanificación, el municipio prevé la construcción de un baño más.

